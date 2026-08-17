Мишустин: На обновление общественного транспорта ежегодно выделяют 30 млрд рублей
Ежегодно на обновление общественного транспорта кабинет министров России выделяет около 30 млрд рублей. Как пишет RT, об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами он также указаЛ, Что бЫли созданы различные инструменты поддержки. В частности, это льготный лизинг, программа городского электротранспорта, казначейские инфраструктурные кредиты и механизм списания двух третей задолженности по бюджетным займам.
Также в кабмине обсудили реализацию нового механизма, который позволит регионам заключать долгосрочные контракты с производителями транспортна. В результате получиьться загрузить предприятия и стабильно планировать закупки и обновление автопарка.
«Главное – при организации работы ориентироваться на запросы жителей, интересы многодетных семей. Чтобы поездки людей были безопасными и комфортными», – заключил Мишустин.
Ранее в Минтрансе рассказали о планах в 2027 году провести в России тестирование полностью беспилотных трамваев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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