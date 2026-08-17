На совещании с вице-премьерами он также указаЛ, Что бЫли созданы различные инструменты поддержки. В частности, это льготный лизинг, программа городского электротранспорта, казначейские инфраструктурные кредиты и механизм списания двух третей задолженности по бюджетным займам.

Также в кабмине обсудили реализацию нового механизма, который позволит регионам заключать долгосрочные контракты с производителями транспортна. В результате получиьться загрузить предприятия и стабильно планировать закупки и обновление автопарка.

«Главное – при организации работы ориентироваться на запросы жителей, интересы многодетных семей. Чтобы поездки людей были безопасными и комфортными», – заключил Мишустин.

Ранее в Минтрансе рассказали о планах в 2027 году провести в России тестирование полностью беспилотных трамваев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».