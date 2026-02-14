Восемь человек пострадали при взрыве газа в Сергиевом Посаде
ГКУ «Мособлпожспас» в своем Telegram-канале сообщил, что в частном доме в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв газа, в результате которого пострадали восемь человек и загорелись три жилых дома.
По данным спасателей, возгорание охватило сразу три жилых строения, при этом существовала угроза распространения огня на расположенные рядом постройки. Сотрудники пожарно-спасательной части ПСЧ-233, прибывшие на место, приступили к тушению и сейчас продолжают ликвидировать пожар.
В сообщении ведомства уточняется, что в происшествии пострадали восемь человек, среди них детей нет. Причины взрыва и последующего пожара устанавливаются профильными службами.
Ранее ребенок и взрослый пострадали при пожаре в жилом доме в Гороховском переулке в центре Москвы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
