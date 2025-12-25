Мосгорсуд постановил немедленно выселить Долину из квартиры в Хамовниках

Московский городской суд постановил немедленно выселить народную артистку РФ Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, которая была продана ею Полине Лурье. Об этом сообщает RT.

«Мосгорсуд... удовлетворил исковые требования Лурье к Долиной и членам её семьи о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения», - говорится в сообщении суд.

Прокурор обратилась с просьбой дать певице время на выезд из жилья до конца новогодних праздников, однако суд в этом отказал. Решение о выселении вступает в силу немедленно.

Ранее адвокат Андрей Алешкин заявил, что Лурье вправе потребовать от Долиной компенсацию морального вреда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:МосгорсудКвартираНародный АртистПевица

