Мосгорсуд постановил немедленно выселить Долину из квартиры в Хамовниках

«Мосгорсуд... удовлетворил исковые требования Лурье к Долиной и членам её семьи о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения», - говорится в сообщении суд.

Прокурор обратилась с просьбой дать певице время на выезд из жилья до конца новогодних праздников, однако суд в этом отказал. Решение о выселении вступает в силу немедленно.

Ранее адвокат Андрей Алешкин заявил, что Лурье вправе потребовать от Долиной компенсацию морального вреда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

