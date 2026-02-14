На Украине против Сабурова открыли досудебное расследование
Служба безопасности Украины (СБУ) начала досудебное расследование в отношении казахстанского комика Нурлана Сабурова, сообщил украинский адвокат Евгений Пронин в своём Telegram-канале.
По словам Пронина, СБУ внесла данные о Сабурове в Единый реестр досудебных расследований и приступила к проверке по его заявлению о возможном совершении уголовного правонарушения гражданином Республики Казахстан Нурланом Сабуровым.
Сабуров в апреле 2022 года был добавлен в базу данных украинского сайта «Миротворец», который на Украине называют экстремистским.
Ранее комику запретили въезд в Российскую Федерацию сроком на 50 лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как указывалось, это решение было связано с его высказываниями, которые расценили как критику спецоперации, а также с нарушениями миграционного и налогового законодательства. О запрете на въезд Сабуров узнал по прибытии в московский аэропорт Внуково, после чего вылетел из России в Казахстан.
