Появился первый кадр фильма «Минотавр» Андрея Звягинцева

Сейчас «Минотавр» представлен на Европейском кинорынке, который проходит в рамках Берлинского кинофестиваля. По информации MK2 Films, проект находится на стадии постпродакшена.



Сюжет картины сосредоточен на успешном директоре компании по имени Глеб. Под давлением усиливающихся корпоративных обстоятельств и после известия об измене супруги его привычная жизнь начинает разрушаться. MK2 Films характеризует фильм как «напряженное и взрывоопасное исследование власти, предательства и общества, стоящего на грани».



В главных ролях заняты Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова и Юрис Жагарс. Продюсированием занимается MK Productions, входящая в структуру MK2 Films и работавшая над такими фестивальными проектами, как «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, «Секретный агент» Клебера Мендонсы Филью, «Холодная война» Павла Павликовского и «Пианистка» Михаэля Ханеке.



World of Reel сообщал, что съемки «Минотавра» завершились в декабре 2025 года. Тогда же издание указывало, что рассматривается возможность показа фильма в мае 2026 года на Каннском кинофестивале.

Ранее режиссер сериала «Резервация» Алексей Андрианов рассказал «Радиоточке НСН», что прежде никогда не работал в подобном жанре. Однако проект заинтересовал его тем, что это история о людях, оказавшихся в замкнутом пространстве, где привычные правила перестают работать.

