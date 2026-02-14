Появился первый кадр фильма «Минотавр» Андрея Звягинцева
На сайте французской компании MK2 Films был опубликован первый кадр нового детективного триллера Андрея Звягинцева «Минотавр», при этом дата выхода картины пока не указана.
Сейчас «Минотавр» представлен на Европейском кинорынке, который проходит в рамках Берлинского кинофестиваля. По информации MK2 Films, проект находится на стадии постпродакшена.
Сюжет картины сосредоточен на успешном директоре компании по имени Глеб. Под давлением усиливающихся корпоративных обстоятельств и после известия об измене супруги его привычная жизнь начинает разрушаться. MK2 Films характеризует фильм как «напряженное и взрывоопасное исследование власти, предательства и общества, стоящего на грани».
В главных ролях заняты Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова и Юрис Жагарс. Продюсированием занимается MK Productions, входящая в структуру MK2 Films и работавшая над такими фестивальными проектами, как «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, «Секретный агент» Клебера Мендонсы Филью, «Холодная война» Павла Павликовского и «Пианистка» Михаэля Ханеке.
World of Reel сообщал, что съемки «Минотавра» завершились в декабре 2025 года. Тогда же издание указывало, что рассматривается возможность показа фильма в мае 2026 года на Каннском кинофестивале.
Ранее режиссер сериала «Резервация» Алексей Андрианов рассказал «Радиоточке НСН», что прежде никогда не работал в подобном жанре. Однако проект заинтересовал его тем, что это история о людях, оказавшихся в замкнутом пространстве, где привычные правила перестают работать.
