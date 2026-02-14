В РФ разработают стратегию развития индустрии видеоигр до 2036 года

Ключевым элементом этих планов станет формирование единого отраслевого стандарта, работу над которым РВИ намерена начать в 2026 году. Предполагается, что этот документ станет базой для взаимодействия индустрии видеоигр с государственными структурами и позволит избежать появления регламентов, оцениваемых в РВИ как некомпетентные.



В 2026 году организация параллельно продолжит развивать специальные меры поддержки для видеоиигровой сферы сверх действующих общеотраслевых льгот для информационных технологий. Среди обсуждаемых инструментов названы освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) продажи игр и программного обеспечения сроком на десять лет, снижение страховых взносов, а также нулевая ставка налога на прибыль для студий на период до пяти лет.

Ранее начальник отдела отчетности по проездным документам «Центра спортивной подготовки сборных команд России» Дмитрий Штаненко заявил НСН, что геймдев (разработка видеоигр) — одно из немногих направлений, которое страдает от малого количества квалифицированных кадров, так как желающие пойти работать в эту сферу сталкиваются с дорогим образованием и завышенными ожиданиями работодателей.

