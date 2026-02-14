Полиция Петербурга рассказала о новой схеме с поддельной доставкой
Отдел по борьбе с киберпреступлениями Главного управления Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщил об усовершенствовании схемы мошенничества с использованием поддельной курьерской доставки и личных данных «отправителей».
По данным полиции, злоумышленники выходят на связь с потенциальными жертвами якобы от имени их близких — матери, бабушки, брата и других родственников. Для подготовки к такому контакту они заранее собирают информацию о семье: имена и фамилии, город проживания, а в ряде случаев используют фотографии, найденные в социальных сетях, чтобы вызывать больше доверия.
Цель аферистов состоит в получении конфиденциальных сведений: кодов из SMS-сообщений, данных для входа в учетную запись на портале «Госуслуги», реквизитов банковских карт и иной персональной информации. Обладая такими данными, мошенники могут оформлять кредиты, переводить средства со счетов пострадавших и применять полученную информацию в других схемах обмана.
В ведомстве рекомендуют с осторожностью относиться к курьерским службам и службам доставки, которые требуют оплату или просят продиктовать коды из SMS. При получении сообщения о посылке якобы от родственника полиция советует связаться с ним напрямую по ранее известному номеру телефона. В Главном управлении МВД подчеркнули, что легальные службы доставки не запрашивают SMS-коды и не требуют авторизации на портале «Госуслуги» для выдачи отправлений.
Ранее россиян предупредили, что аферисты звонят жертвам и сообщают якобы о доставке подарка на день рождения, пытаясь получить код для доступа к персональным данным, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
