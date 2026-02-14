Родственники молодой пары пытаются разобраться в причинах смерти близких за границей
Родственники россиян, умерших за границей с разницей в шесть дней, заявили о затягивании экспертиз и сокрытии обстоятельств их гибели, сообщил Telegram-канал Baza.
По данным канала, сначала в доме на Северном Кипре обнаружили тело 39-летней женщины, шесть лет назад переехавшей туда из Пермского края. За четыре дня до смерти она созванивалась с матерью: во время разговора слегка кашляла, однако на самочувствие не жаловалась.
Семья погибшей утверждает, что до сих пор не получила от полиции протокол осмотра места происшествия. Заключение о причине смерти, по их словам, им обещали подготовить только через год. При этом тело уже выдали родственникам и перевезли в Россию для захоронения, хотя в обычной практике перевозка останков связана с наличием итогового заключения судебно-медицинской экспертизы. Повторное вскрытие в России провести не удалось, поскольку за рубежом было выполнено бальзамирование.
Родственник женщины пытался через консульство Российской Федерации на Северном Кипре ускорить оформление необходимых документов, однако, как он утверждает, это не принесло результата. В консульстве ему объяснили, что проведение экспертиз и сроки оформления заключений относятся к правовому полю Турции, и повлиять на них дипломаты не могут.
Спустя шесть дней после смерти россиянки в Испании внезапно умер её гражданский супруг. Родные сообщили, что подробностей его смерти они также не получили. Близкие обоих погибших настаивают на тщательном разбирательстве и требуют от официальных структур предоставить им полную информацию о произошедшем, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
