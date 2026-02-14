Крыжовников намекнул на второй сезон «Слова пацана»
Режиссер Жора Крыжовников в своих соцсетях опубликовал пост с цифрой «2», намекнув таким образом на продолжение сериала «Слово пацана».
В этой публикации он отметил актеров, занятых в проекте, что пользователи восприняли как сигнал к возможному выходу второго сезона.
Ранее Крыжовников говорил, что изначально рассматривал сериал как трехсезонный. По его словам, планировалось показать 1989, 1991 и 1993 годы, которые он описывал как «разные миры». Режиссер тогда отмечал, что команда взяла паузу, чтобы «пожить, успокоиться, прийти в себя», возможно, заняться другим проектом и только после этого вернуться к обсуждению продолжения.
«Слово пацана. Кровь на асфальте» — сериал Крыжовникова о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов. Премьерный показ первой серии состоялся 9 ноября 2023 года, а финальный эпизод первого сезона вышел 21 декабря того же года.
Ранее сценарист Андрей Золотарев заявил НСН, что на фоне стремительного роста производства проектов в прежние годы в работу нередко попадали слабые сценарии, однако ситуация уже выравнивается.
