Янковский и Бикович сыграют в фильме «Альпийская баллада» по повести Быкова

Сюжет картины разворачивается в 1943 году. Советский солдат Иван в исполнении Ивана Янковского совершает побег из лагеря смерти, расположенного в итальянских Альпах, и пытается добраться до свободы. На этом пути он встречает немецкую кинозвезду Дитера Шульце, которого играет Милош Бикович, и итальянскую антифашистку Джулию, роль которой досталась Дениз Сардиско.



По мере развития истории трое героев проводят вместе три дня, полные опасностей и испытаний, и в происходящем фактически бросают вызов войне.



Режиссером фильма выступает Андрей Богатырёв, ранее работавший над проектами «Красный призрак», «Вампиры средней полосы» и «Золото Умальты». Сценарий написала Светлана Штеба совместно с сербским драматургом Небойшей Ромцевичем. В актерский состав также вошли Стефан Капичич, Ростислав Бершауэр, Дана Агишева и Дирк Мартенс.



Выход фильма в прокат запланирован на весну 2027 года.

Ранее режиссер сериала «Резервация» Алексей Андрианов рассказал «Радиоточке НСН», что прежде никогда не работал в подобном жанре. Однако проект заинтересовал его тем, что это история о людях, оказавшихся в замкнутом пространстве, где привычные правила перестают работать.

