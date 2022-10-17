«Добрый движ и отважный воробушек!»: От Арбениной в Красноярске до Дакоты в Москве
Девушка Катя не побоялась выйти на сцену с лидером «Ночных снайперов», Пневмослон устроил «душеспасительное мясо», а Дакота сеяла «кармические семена».
Музыканты и зрители в восторге от концертов, которые анонсировала «Национальная служба новостей» в культурном гиде страны на выходные.
Пневмослон и Рита Дакота собрали в Москве «sold out», а выступление Дианы Арбениной в Красноярске запомнилось всем спонтанным и трогательным перформансом.
АРБЕНИНА: «СГУСТОК ЭНЕРГИИ И ВОРОБУШЕК»
Лидер «Ночных снайперов» опубликовала в соцсетях сразу несколько видео с концерта в Красноярске, который состоялся 16 октября.
Особенно тепло Диана Арбенина высказалась об «отважном воробушке», - девушке по имени Катя, которая из зала вышла петь на сцену.
«"Секунду назад" спела с нами в Красноярске чудесная девушка Катя, которая точно знала, когда вступать в этой песне! Обожаю такое! И несмотря на гостеприимство публики умноженное на сибирскую выдержку и отзывчивость, для меня исполнение "секунды" этим маленьким отважным воробушком стало кульминацией всего концерта. Катя! Спасибо! И мы вернёмся!» - написала Диана Сергеевна в Telegram.
Ну а родился этот дуэт после простого вопроса в зал: «А что нет-то? Вы знаете, где вступать. У вас есть слух? А слова знаете? Так и всё!»
После этого Катя вышла на сцену, Арбенина начала: «Я падаю с неба сгоревшей кометой», потом они продолжили вместе, и девушка закончила: «Я без тебя сирота».
По данным местных СМИ, у Кати с этой песней была связана личная история.
Ну а те, кто смотрел концерт, отметили энергетику Арбениной, и признались, что теперь тоже хотят на сцену.
«Тащусь от сгустка энергии, который есть в Диане Арбениной», - написала Vera Wong.
«У меня уже готов плакат к Вашему концерту! Тоже хочу спеть с Вами, это моя мечта!!! Надеюсь, всё получится!», - отметил Чарли.
А Диана Русланова из Краснодара рассказала, как «полночи сидела рядом с Дианой Сергеевной, а потом на сцене спели несколько песен вместе…. И тут прозвенел будильник».
Кстати, в конце февраля Диана Арбенина стала победителем премии «Чартова дюжина 2022» в номинации «Солистка».
ПНЕВМОСЛОН: «СТЕЙДЖДАЙВИНГ И ЛОШАДИ»
Еще одним триумфатором ежегодной национальной премии «НАШЕго Радио» стал тогда Пневмослон.
Этот колоритный исполнитель выиграл «Чартову дюжину 2022» в номинации «Лучшая группа».
Ну а 15 октября Пневмослон представил в Москве новую пластинку, пообещав зрителям «платиновые хитяры» и «бешеный отрыв». Именно так и получилось. Все билеты на концерт были проданы и его атмосфера, по традиции, впечатлила.
«Было очень круто и душевно) Давно столько падающих тел сверху не наблюдал», - рассказал Pavel Gorunov.
Александру Скрипникову запомнились «лошади у сцены, не пускающие на стейдждайвинг».
«Ребятки, спасибо!! Душеспасительно, мясно, хорошечно», - подвела итоги вечера Мария Мозолева.
РИТА ДАКОТА: ДОБРЫЙ ДВИЖ И КАРМИЧЕСКИЕ СЕМЕНА
Ну а для Риты Дакоты, собравшей в воскресенье полный Adrenaline Stadium, это выступление в Москве стало особенным.
«Накрыло немного… Осознала, что первый раз в жизни за всю мою музыкальную карьеру в такой важный для меня день в зале не будет всех моих самых родных людей. Концерты для меня всегда были не просто концертами, не просто работой и даже не просто важным для меня событием, они были ещё и праздником семьи, друзей. Все тусовались со мной в гримерке, пили шампанское и шутили. (…) Сегодня реалии 2022 разделили нас тысячами километров и тоннами обстоятельств. И в моей гримерке только мой коллектив, капельница от ОРВИ и больше никого», - рассказала за несколько минут до концерта экс-участница «Фабрики звезд».
Готовиться к концерту Рите пришлось, лежа под капельницей, девушке показалось, что она «страшная и заплаканная», однако на итоговый результат это не повлияло.
Поклонники Дакоты, описывая ее выступление, говорили о «космосе», «мощи» и «лучшем дне в жизни».
«Москва, спасибо! Просто нет слов!» - написала под фото с концерта сама певица.
Перед выступлением он запустила «добрый движ», предложив всем желающим посадить «кармические семена», купив последние 300 билетов тем, кто мечтает об этом, но не имеет возможности.
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