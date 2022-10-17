«Добрый движ и отважный воробушек!»: От Арбениной в Красноярске до Дакоты в Москве

АРБЕНИНА: «СГУСТОК ЭНЕРГИИ И ВОРОБУШЕК»

Лидер «Ночных снайперов» опубликовала в соцсетях сразу несколько видео с концерта в Красноярске, который состоялся 16 октября.

Особенно тепло Диана Арбенина высказалась об «отважном воробушке», - девушке по имени Катя, которая из зала вышла петь на сцену.

«"Секунду назад" спела с нами в Красноярске чудесная девушка Катя, которая точно знала, когда вступать в этой песне! Обожаю такое! И несмотря на гостеприимство публики умноженное на сибирскую выдержку и отзывчивость, для меня исполнение "секунды" этим маленьким отважным воробушком стало кульминацией всего концерта. Катя! Спасибо! И мы вернёмся!» - написала Диана Сергеевна в Telegram.

Ну а родился этот дуэт после простого вопроса в зал: «А что нет-то? Вы знаете, где вступать. У вас есть слух? А слова знаете? Так и всё!»

После этого Катя вышла на сцену, Арбенина начала: «Я падаю с неба сгоревшей кометой», потом они продолжили вместе, и девушка закончила: «Я без тебя сирота».

По данным местных СМИ, у Кати с этой песней была связана личная история.

Ну а те, кто смотрел концерт, отметили энергетику Арбениной, и признались, что теперь тоже хотят на сцену.

«Тащусь от сгустка энергии, который есть в Диане Арбениной», - написала Vera Wong.

«У меня уже готов плакат к Вашему концерту! Тоже хочу спеть с Вами, это моя мечта!!! Надеюсь, всё получится!», - отметил Чарли.

А Диана Русланова из Краснодара рассказала, как «полночи сидела рядом с Дианой Сергеевной, а потом на сцене спели несколько песен вместе…. И тут прозвенел будильник».

Кстати, в конце февраля Диана Арбенина стала победителем премии «Чартова дюжина 2022» в номинации «Солистка».