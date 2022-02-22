«Рок-н-ролл жив, ребята!» Лучшей солисткой премии «Чартова дюжина 2022» стала Диана Арбенина

Победителем в номинации «Солистка» премии «Чартова дюжина 2022» стала Диана Арбенина.

Помимо нее на победу в этой номинации претендовали Земфира, Светлана Сурганова, Лусинэ Геворкян и Аня Грин.

Диана Арбенина не смогла посетить во вторник торжественную церемонию вручения премии, но записала видеообращение из Америки.

«Я постараюсь вас в дальнейшем не разочаровать. Спасибо, что любите мои песни, спасибо, что оценили мой голос. Рок-н-ролл жив, ребята!» - сказала певица.