«Ар-деко и усмирение монстра»: Культурный гид страны на неделю
Модный рай от Александра Васильева и женщины 1920-х, новые пластинки и балет от испанского друга Волочковой, а также оскароносный Кристоф Вальц и «битва» Тодоровского против Петрова.
Выставки: Роскошь 1920-х и уличная мода.
Историк моды и ведущий «Модного приговора» Александр Васильев рассказал НСН про три выставки, которые он сам посетил и считает «шедеврами».
«Сейчас в Москве открыты три потрясающие выставки. Первая – в Государственном историческом музее, она называется "Кринолин" и посвящена уличной моде с середины XIX века и до наших дней. Ее подготовил куратор Тим Ильясов, и это великолепная костюмная выставка. Как ни странно, вторая тоже посвящена костюмам. Она расположена в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ и посвящена моде ар-деко, женщине 1920-х годов. Это великолепная выставка бисерных платьев, белья и обуви, сделанная с большим вкусом», - отметил историк моды.
Кроме того, он рекомендовал всем заглянуть в Третьяковку.
«Третья выставка находится в Третьяковской галерее. Она посвящена русскому балету Дягилева. Это великолепные эскизы, потрясающие балетные костюмы. Она называется "Генеральная репетиция". Это просто шедевры выставок. Всем, кто интересуется модой, а у нас в России таких немало, я настоятельно рекомендую посмотреть эти три выставки в Москве. Я был на всех трех», - подчеркнул собеседник НСН.
Выставка «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко», о которой говорил Александр Александрович, стала самой популярной на этой неделе, по версии «Kassir.ru».
В ТОП-3 по продажам билетов также вошли мультимедийная выставка «Клод Моне. Видеть сердцем» на Свердловской киностудии в Екатеринбурге и обзорная экскурсия по мурманскому Военно-морскому музею Северного Флота.
Спектакли: От Альберт-холла до Новосибирска
В число самых популярных спектаклей выходных вошли новый поэтический моноспектакль Ах Астаховой «Сядь напротив меня», который состоится в Москве 16 октября, пьеса «Интуиция» в Театре Современник (15 октября), созданная на основе беседы о потустороннем мире Константина Хабенского и Александра Цыпкина, а также балет Чайковского «Спящая красавица» в постановке испанского хореографа Начо Дуато на сцене Новосибирского театра оперы и балета.
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова в интервью НСН рекомендовала посмотреть постановку Дуато и рассказала о совместной работе с испанцем.
«Я с ним дружила и дружу, и, конечно, рекомендую. С Начо Дуато я сотрудничала в 1999 году. Тогда я уже не могла работать в Большом театре, меня оттуда просто выживали. Начо Дуато пришел во время наших гастролей в Лондоне с Большим театром на мой спектакль, мы с Колей Цискаридза танцевали «Раймонду». После спектакля он пришел ко мне в гримерную и сказал, что не видел в своей жизни более красивой и талантливой балерины, после чего предложил мне контракт на 18 спектаклей в Королевском Альберт-холле. Для меня это было спасение, я тогда осталась в Лондоне и мы работали вместе. Это было потрясающе. Это был мой триумф! Причем англичане очень консервативны – что Ковент-Гарден, что Английский национальный балет. Они, как правило, не приглашают русских артистов», - рассказала балерина.
Концерты: Бешеный отрыв и новые пластинки
Лидером билетных продаж среди московских концертов стало воскресное выступление экс-участницы «Фабрики звезд» Риты Дакоты на Adrenaline Stadium, свидетельствуют данные «Kassir.ru».
Кроме того, в ТОП популярности вошли субботние концерты Пневмослона и группы из Благовещенска «Моя Мишель».
Лорд Пневмослон, ставший в феврале победителем премии «Чартова дюжина 2022» в номинации «Лучшая группа», представит московской публике 15 октября свою новую пластинку, а также обещает «бешеный отрыв» и «платиновые хитяры».
В регионах активно скупают билеты на выступления Сергея Лазарева в Екатеринбурге (14 октября) и Дианы Арбениной в Красноярске (16 октября), а также концерт в Перми челябинской рок-группы Fizika, на котором она представит свой новый альбом.
Ну а Анастасия Волочкова пригласила всех читателей НСН на свой концерт, который состоится в Москве 14 октября.
«Я сейчас готовлю новый спектакль и никуда не хожу, но рекомендовала бы всем прийти 14 октября на площадку ForteПьяно, где проходили все презентации моих альбомов и клипов. Я там спою несколько своих песен, будет очень ярко и красиво», - пообещала Анастасия.
Кино: Verboten! и усмирение «монстра»
Новый кино-уикенд стартует в России уже сегодня, 13 октября.
На экраны кинотеатров выйдут более 15 фильмов, в числе которых премьеры вестерна Уолтера Хилла «Умереть за доллар» с оскароносным Кристофом Вальцем, а также комедии Петра Тодоровского «Лавстори» с Александром Петровым.
Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН признался, что ему очень интересно посмотреть новую работу Вальца, получившего ранее две премии «Оскар» за роли в фильмах Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» и «Джанго освобожденный».
«Кристоф Вальц – самая наглядная демонстрация того, что большинство актеров всего мира не испытывают комплекса перед Голливудом. Нет комплекса, что французы играют только тупых французов, немцы, а Вальц австриец, играют только немцев. Только у русских проблема, почему русских не берут в Голливуд, и мы почему-то комплексуем по этому поводу. Кристоф Вальц не комплексует, он встретил Квентина Тарантино , если посмотреть, например, фильм "Джанго освобожденный" в оригинале, Вальц говорит с сильным немецким акцентом и даже периодически вставляет немецкие слова: типа Verboten, Nicht schiessen, Ja-ja и так далее. Это артист классической школы, и я искренне считаю, что только ради Кристофа Вальца имеет смысл смотреть это кино, потому что это блистательный артист, обладатель "Оскаров", и очень интересно, что он сделал без Квентина Тарантино», - подчеркнул Шнейдеров.
Он также задался вопросом, сможет ли Тодоровский-младший победить «монстра» Петрова.
«Интересно, что молодой режиссер, представитель великой династии Тодоровских смог сделать с таким монстром, как Александр Петров. Сумел ли он его побороть или все-таки победило амплуа Александра Петрова? Это безусловно заслуживает внимания. У меня есть приятель, он берет новые фильмы и раскладывает их по полочкам, перечисляя «за и против». В одном из фильмов первое «за» было: "В фильме нет Александра Петрова". Я, правда, читал, что Петров хочет взять определенный актерский тайм-аут, потому что, видимо, Саша понял, что его стало слишком много. К сожалению, многие режиссеры стали эксплуатировать типаж Александра Петрова, и он очень во многих фильмах стал абсолютно одинаковым. Я искренне надеюсь, что в фильме Петра Тодоровского Петров не будет "Александром Петровым", как во многих лентах», - заключил собеседник НСН.
Культурный гид НСН на выходные выходит также в эфире трех радиостанций «НАШЕ Радио», ROCK FM и Радио JAZZ. Встретимся через неделю.
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