«Ар-деко и усмирение монстра»: Культурный гид страны на неделю

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Историк моды и ведущий «Модного приговора» Александр Васильев рассказал НСН про три выставки, которые он сам посетил и считает «шедеврами».

«Сейчас в Москве открыты три потрясающие выставки. Первая – в Государственном историческом музее, она называется "Кринолин" и посвящена уличной моде с середины XIX века и до наших дней. Ее подготовил куратор Тим Ильясов, и это великолепная костюмная выставка. Как ни странно, вторая тоже посвящена костюмам. Она расположена в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ и посвящена моде ар-деко, женщине 1920-х годов. Это великолепная выставка бисерных платьев, белья и обуви, сделанная с большим вкусом», - отметил историк моды.

Кроме того, он рекомендовал всем заглянуть в Третьяковку.

«Третья выставка находится в Третьяковской галерее. Она посвящена русскому балету Дягилева. Это великолепные эскизы, потрясающие балетные костюмы. Она называется "Генеральная репетиция". Это просто шедевры выставок. Всем, кто интересуется модой, а у нас в России таких немало, я настоятельно рекомендую посмотреть эти три выставки в Москве. Я был на всех трех», - подчеркнул собеседник НСН.

Выставка «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко», о которой говорил Александр Александрович, стала самой популярной на этой неделе, по версии «Kassir.ru».

В ТОП-3 по продажам билетов также вошли мультимедийная выставка «Клод Моне. Видеть сердцем» на Свердловской киностудии в Екатеринбурге и обзорная экскурсия по мурманскому Военно-морскому музею Северного Флота.

