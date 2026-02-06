Холдинг «Главпродукт» перешел под управление Россельхозбанка
Холдинг «Главпродукт», ранее обративший в доход государства, был передан под управление «Россельхозбанка». Об этом со ссылкой на Единый госреестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сообщает «Интерфакс».
В документах указано, что ООО «Пломсельхозинвест», являющееся основным юрлицом холдинга, перешло под контроль структуры «Россельхозбанка» - «РСХБ-Финанс».
Ранее указ о передаче принадлежащих «Главпродукту» компаний во временное управление Росимущества подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Позже Генпрокуратура подала в суд на американскую корпорацию Universal Beverage Company, владеющую одним из крупнейших российских производителей консервов.
