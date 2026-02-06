Глава Минтруда анонсировал индексацию соцпенсий с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Минтруда РФ.

Глава ведомства Антон Котяков отметил, что выплаты увеличатся на 6,8%.

«Это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 млн пенсионеров», - указал министр.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш заявил, что индексация соцпенсий «следует своему собственному порядку и не связана напрямую с уровнем инфляции за предыдущий год», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
