В США назвали неуместным соглашение по ядерному оружию только с одной страной

Американский лидер Дональд Трамп намерен добиться заключения нового договора в сфере стратегической стабильности, включающего Китай. Как пишет RT, об этом заявил замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

Песков: РФ и США будут занимать ответственную позицию по ДСНВ

На конференции по разоружению в Женеве он указал, что Вашингтон «сталкивается с угрозами со стороны нескольких ядерных держав».

«В этих условиях США считают, что двусторонний договор лишь с одной ядерной страной просто неуместен в 2026 году и в дальнейшем», - заключил Динанно.

Ранее Трамп заявил, что вместо продления ДСНВ следует разработать более современный и усовершенствованный договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КитайЯдерная БезопасностьЯдерное ОружиеСША

Горячие новости

Все новости

партнеры