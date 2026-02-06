В США назвали неуместным соглашение по ядерному оружию только с одной страной

На конференции по разоружению в Женеве он указал, что Вашингтон «сталкивается с угрозами со стороны нескольких ядерных держав».

«В этих условиях США считают, что двусторонний договор лишь с одной ядерной страной просто неуместен в 2026 году и в дальнейшем», - заключил Динанно.

Ранее Трамп заявил, что вместо продления ДСНВ следует разработать более современный и усовершенствованный договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

