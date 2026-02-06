Зима в контрастах: Синоптик Шувалов рассказал, где в России сейчас теплее всего

В начале года Россия столкнулась с небывалыми зимними капризами природы. После нескольких мягких зим россияне поначалу обрадовались обильным снегопадам — долгожданная настоящая зима наконец вернулась. Однако уже в конце января стихия показала свой характер: вторая волна снегопадов обрушилась на страну с новой силой. В отдельных регионах высота снежных заносов достигла 65 сантиметров, а в северных районах ситуация оказалась и вовсе экстремальной — снег завалил дома почти до третьего этажа, вынуждая жителей покидать жилища через окна.

По данным специалистов, в первый месяц зимы количество выпавших осадков превысило обычную норму на 53%. Но на этом сюрпризы не закончились: вслед за многодневными снегопадами ударили крепкие морозы. В Москве столбик термометра по ночам опускался ниже отметки −20°C, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее Шувалов заявил в пресс-центре НСН, что следующая зима обещает был теплой, ведь в последние годы средняя температура неуклонно растет.