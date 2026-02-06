Зима в контрастах: Синоптик Шувалов рассказал, где в России сейчас теплее всего

Самая «яркая» — солнечная, но морозная — погода ожидается в Поволжье, заявил в пресс-центре НСН Александр Шувалов.

В грядущие выходные самая теплая погода будет в Сочи, а самая холодная — в Оймяконе и Верхоянске, сказал в пресс-центре НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Теплее всего на выходных будет в Сочи. В субботу там +14°C, в воскресенье — дождь и +6-8°C. Потом похолодание, конечно, ведь без этого в феврале никак. Холоднее всего в России на северо-востоке Якутии — Верхоянск, Оймякон. Там -45-47°C.. Больше всего снега, метели и почти угаданный ветер ожидаются на Камчатке и Курилах, в акватории Охотского и Берингового морей. Самая "яркая", солнечная, но морозная погода ожидается в Поволжье. Температура в регионе будет около -20°C», — сказал собеседник НСН.
Синоптик Шувалов: Первая с начала года оттепель в Москвы начнётся через неделю

В начале года Россия столкнулась с небывалыми зимними капризами природы. После нескольких мягких зим россияне поначалу обрадовались обильным снегопадам — долгожданная настоящая зима наконец вернулась. Однако уже в конце января стихия показала свой характер: вторая волна снегопадов обрушилась на страну с новой силой. В отдельных регионах высота снежных заносов достигла 65 сантиметров, а в северных районах ситуация оказалась и вовсе экстремальной — снег завалил дома почти до третьего этажа, вынуждая жителей покидать жилища через окна.

По данным специалистов, в первый месяц зимы количество выпавших осадков превысило обычную норму на 53%. Но на этом сюрпризы не закончились: вслед за многодневными снегопадами ударили крепкие морозы. В Москве столбик термометра по ночам опускался ниже отметки −20°C, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее Шувалов заявил в пресс-центре НСН, что следующая зима обещает был теплой, ведь в последние годы средняя температура неуклонно растет.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Соловьева
ТЕГИ:МорозЗаморозкиСочиПогода В МосквеПогода

Горячие новости

Все новости

партнеры