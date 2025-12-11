В России экранизируют «Сказку о рыбаке и рыбке» Пушкина

В России экранизируют «Сказки о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба студии KIONFILM, которая запустила проект в работу.

Фильм станет первой полнометражной экранизацией произведения. Классический сюжет в проекте получит современное визуальное воплощение.

Над сценарием картины будет работать Владимир Васильев («Беспринципные», «Красная поляна»). Прочие подробности о проекте пока не раскрываются.

В феврале 2026 года в широкий прокат выходит фильма «Сказка о царе Салтане» по мотивам одноименной сказки Пушкина, напоминает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
