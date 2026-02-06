«В основном цветы мы сегодня завозим через Казахстан, дорогая длинная, это дорого все. Достаточно много цветов к нам сейчас приходит из Китая. Что касается Нидерландов, там сложная логистика, иногда получается завезти цветы через Белоруссию, но соседние страны постоянно начинают репрессии устраивать. Поэтому проще из Китая, там закупаем и срезанные цветы, и горшечные. Очередной пакет санкций запретил к нам из Нидерландов привозить азалию, например. Придумывают каждый раз новое… Выглядит достаточно смешно. Любые поставки может заменить Китай, качество хуже не будет. Традиционные наши экспортеры – это Колумбия, Эквадор, которые привозят нам и розы, и гвоздики. Турция тоже привозит цветы, рынок насыщен», - объяснила она.

По ее словам, доля отечественной продукции в среднем доходит уже до 40%.

«Что касается отечественных производителей, они очень стараются. В основном это Краснодарский край, там благоприятные погодные условия. В Московской области, в Тульской, Пензенской тоже есть производства. Они по качеству несильно уступают голландским. Мы уже научились выращивать тюльпаны в течение всего года. Раньше у нас были к 8 Марта только тюльпаны, теперь наши отечественные цветы можно купить круглый год. Другое дело, что основные семена и посадочные материалы мы закупаем в Нидерландах. Сейчас изучаем эти вопросы, используем луковицы несколько раз. Для роз мы тоже все оборудование закупали в Голландии, это теплицы, удобрение и так далее. Проблемы есть, но они решаемые, мы не страдаем. Наша продукция сегодня занимает порядка 30-40% рынка. Розы доходят до 45%, остальной ассортимент более сезонный, например, фрезии. Розы у нас самые востребованные, на втором месте – хризантемы, но у нас они не очень растут, лучше их приобретать в Латинской Америке», - рассказала она.

Сафронова подчеркнула, что отечественные цветы не стоят дешевле из-за больших затрат.

«Что касается цен, логистика дорогая, плюс налоги, рост издержек. Конечно, цены высокие на цветы. Востребованы букеты сейчас намного меньше, потому что люди экономят. Объемы сократились, но ассортимент цветов никак не пострадал. Наши цветы не стоят дешевле, у нас производить цветы дороже, большие затраты», - заключила она.

На День святого Валентина мужчины покупают красные розы и конфеты, цена такого набора — примерно 1500 рублей. Удивить же возлюбленную можно такими африканскими цветами, как леукадендроны и протеи. Об этом НСН заявила владелица салона цветов Антонина Гаганова.

