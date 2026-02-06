В мечети в Исламабаде прогремел взрыв
Взрыв произошел в мечети в Исламабаде, есть пострадавшие. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», ссылаясь на данные правоохранителей.
«В мечети в пакистанской столице Исламабаде в пятницу взорвалась бомба», - отмечает СМИ.
В результате инцидента пострадали по меньшей мере девять человек.
Как сообщило издание Times of Islamabad, взрыв мог устроить террорист-смертник. Злоумышленника остановили на входе в здание.
Ранее в мечети в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа произошел пожар. Огонь повредил кровлю на площади 350 квадратных метров, обошлось без пострадавших.
