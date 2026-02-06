Россиянам пообещали теплую зиму в следующем сезоне
Частые изменения погодных условий и резкие перепады от очень теплых до очень холодных периодов являются свидетельствами глобальных изменений климата, сказал в пресс-центре НСН Александр Шувалов.
Следующая зима обещает был теплой, ведь в последние годы средняя температура неуклонно растет, сказал в пресс-центре НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Январь 2026 года не вошел в тройку самых холодных в XXI веке. Средняя температура января оказалась всего лишь на два градуса ниже нормы. А январь 2010 года был, например, на шесть-восемь градусов холоднее климатической нормы. Январь 2024 года был еще холоднее — в среднем -8,9°C. Проявляется еще одна сторона того, что называют глобальными изменениями климата — это частые изменения погодных условий, резкие перепады от очень теплых до очень холодных периодов. И три последних января это показали: холодные январи 2024 и 2026 годов, и очень теплый январь 2025 года», — сказал собеседник НСН.
По его словам, следующая зима обещает быть теплой.
«Какой будет следующая зима? Полагаю, что теплой. Если мы усредним период в 20-30 лет, то средняя температура, несмотря на все эти холодные периоды, неуклонно растет. Например, с 1991 по 2020 годы температура января выросла в Москве выросла с -9 до -6°C, то есть на три градуса. Это очень много», — добавил Шувалов.
В начале года Россия столкнулась с небывалыми зимними капризами природы. После нескольких мягких зим россияне поначалу обрадовались обильным снегопадам — долгожданная настоящая зима наконец вернулась. Однако уже в конце января стихия показала свой характер: вторая волна снегопадов обрушилась на страну с новой силой. В отдельных регионах высота снежных заносов достигла 65 сантиметров, а в северных районах ситуация оказалась и вовсе экстремальной — снег завалил дома почти до третьего этажа, вынуждая жителей покидать жилища через окна.
По данным специалистов, в первый месяц зимы количество выпавших осадков превысило обычную норму на 53%. Но на этом сюрпризы не закончились: вслед за многодневными снегопадами ударили крепкие морозы. В Москве столбик термометра по ночам опускался ниже отметки −20°C, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее Шувалов заявил в пресс-центре НСН, что первая в этом году оттепель придет в столичный регион в 12-14 числах февраля.
