С 14 до 16 лет соцсети для подростков нужно жестко ограничивать, причем ключевую роль здесь должны играть сами соцсети и видеоплатформы, которые бы отслеживали и блокировали странички несовершеннолетних. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

Словения следует примеру Испании и Греции, которые ранее на этой неделе предложили запретить использования социальных сетей подростками, пишет Reuters. Помимо прочего, по словам высокопоставленного источника в правительстве, Испания хочет запретить соцсети для лиц младше 16 лет, а Греция близка к объявлению аналогичного запрета для детей младше 15 лет. Великобритания и Франция тоже рассматривают возможность подобные меры. Свинцов раскрыл, что это решение давно назрело и в России.

«Детская психика, при наличии постоянного доступа к огромному объему информации, оказывается полностью перегружена, что не позволяет детям осваивать школьную программу или программу среднеспециального образования. Конечно, эти ограничения назрели. Это мировой тренд, но мы пытаемся ему как-то противиться. Потому что человек, который не может сфокусироваться и решать сложные задачи, потом получит весьма убогое образование. Решения в мире ровно такие же, которые я и предлагаю. До 14 лет должно быть вообще полное ограничение. При этом социальные сети могли бы сами с помощью искусственного интеллекта отслеживать по поведению в социальных сетях ребенок это, или взрослый, и ограничивать их странички. С 14 до 16 лет должны быть жесткие ограничения, может, вообще какой-то отдельный формат детской социальной сети, а с 18 лет ограничения уже снимаются. Сейчас же у нас ребенок может в 5 лет зарегистрироваться в соцсети и попасть там под влияние каких-то педофилов», - рассказал он.