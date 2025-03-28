Опрос: Миллениалы чаще зумеров уходят со спектаклей
Миллениалы чаще представителей других поколений не досматривают спектакли, но испытывают при этом чувство неловкости, следует из опроса МТС Live.
В исследовании приняли участие более 1200 россиян.
Уточняется, что 67,6% миллениалов признались, что могут покинуть театр до конца спектакля, 43% респондентов при этом могут испытывать чувство стыда. Среди зумеров спектакли недосматривает лишь 40% опрошенных, но они не испытывают при этом негативных эмоций.
Наиболее часто посещают театр люди старше 55 лет, среди бумеров такой вариант досуга выбрали для себя 75,6% респондентов.
С 15 марта в Москве действует продажа именных билетов в театры и на концерты. Нововведение потребует предоставить документы при покупке билетов на спектакли и концерты. Как подчеркнули в мэрии, новые правила продажи билетов направлены против мошенников и перекупщиков, а также должны обеспечить безопасность зрителей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Беспилотники ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области
- Бездетные россияне стали чаще брать микрозаймы
- СМИ: Российских туристов эвакуируют из-за землетрясения в Бангкоке
- В Москве предотвратили теракт, который готовили спецслужбы Украины
- Уголовное дело возбудили после поджога офиса Народного фронта в Абакане
- Дмитриев: Мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в РФ
- В сети «Светофор» выявили рекордные 34 млн нарушений за два года
- СМИ: : ЕС начал готовить 17-й пакет санкций против России
- Росавиация: В саратовском аэропорту сняли временные ограничения
- Рубио: США проанализируют позицию России по отмене санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru