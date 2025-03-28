Опрос: Миллениалы чаще зумеров уходят со спектаклей

В исследовании приняли участие более 1200 россиян.

Уточняется, что 67,6% миллениалов признались, что могут покинуть театр до конца спектакля, 43% респондентов при этом могут испытывать чувство стыда. Среди зумеров спектакли недосматривает лишь 40% опрошенных, но они не испытывают при этом негативных эмоций.

Наиболее часто посещают театр люди старше 55 лет, среди бумеров такой вариант досуга выбрали для себя 75,6% респондентов.

С 15 марта в Москве действует продажа именных билетов в театры и на концерты. Нововведение потребует предоставить документы при покупке билетов на спектакли и концерты. Как подчеркнули в мэрии, новые правила продажи билетов направлены против мошенников и перекупщиков, а также должны обеспечить безопасность зрителей, передает «Радиоточка НСН».

