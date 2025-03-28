Опрос: Миллениалы чаще зумеров уходят со спектаклей

Миллениалы чаще представителей других поколений не досматривают спектакли, но испытывают при этом чувство неловкости, следует из опроса МТС Live.

Режиссер Сухотеринин заявил, что театр сохранит свою значимость

В исследовании приняли участие более 1200 россиян.

Уточняется, что 67,6% миллениалов признались, что могут покинуть театр до конца спектакля, 43% респондентов при этом могут испытывать чувство стыда. Среди зумеров спектакли недосматривает лишь 40% опрошенных, но они не испытывают при этом негативных эмоций.

Наиболее часто посещают театр люди старше 55 лет, среди бумеров такой вариант досуга выбрали для себя 75,6% респондентов.

С 15 марта в Москве действует продажа именных билетов в театры и на концерты. Нововведение потребует предоставить документы при покупке билетов на спектакли и концерты. Как подчеркнули в мэрии, новые правила продажи билетов направлены против мошенников и перекупщиков, а также должны обеспечить безопасность зрителей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
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