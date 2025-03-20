«Детское кино погибло»: Сокуров призвал объяснять подросткам советские фильмы

По его словам, фильмы, снятые в советское время, очень сложные для современной молодежи, однако показывать их все равно нужно.

«Кино советского периода слишком сложное для современного подростка, оно слишком интеллектуальное и слишком художественное. Покажите «Чучело» Быкова, да любой фильм Быкова современным школьникам средних или даже старших классов - они просто ничего не поймут. Такие фильмы надо показывать подросткам, однако нужно, чтобы были люди, которые могут эти фильмы объяснить. После показа кино о нем нужно разговаривать, надо не бояться о нем говорить. Молодежи надо показывать фильмы Андрея Ростоцкого, Ролана Быкова, Бондарчука, Тарковского», - заключил режиссер.

Ранее Кравцов говорил, что министерство готовит список фильмов для просмотра в школах после уроков. Министр считает, что мировоззрение должны формировать не только учебники и интернет-ресурсы, но и патриотические ленты. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с НСН предупредил, что патриотическое воспитание сегодня должно быть не только на примере фильмов о Великой Отечественной войне, но и с просмотром современных, захватывающих кинолент о сегодняшних героях России.

