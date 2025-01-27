«Не перекармливать»: Составитель списка патриотических фильмов не считает его догмой

«Этот список может дополняться, изменяться. Если будут еще какие-то интересные предложения, то, я думаю, никаких проблем с тем, чтобы его дополнить, не будет. Это не догма. Поскольку наша ассоциация тоже участвовала в разработке, мы ставили вопрос о том, чтобы не перекармливать детей только «патриотикой». Все-таки, нужны еще и какие-то интересные фильмы, которые захватывают детей, так как они все равно прививают все самое доброе, нужное и любовь к своему Отечеству. И поэтому они там есть», - пояснила Леткова.

Однако по мнению президента гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса «Союз кинематографистов России» Филиппа Кудряшова, идея с вышеупомянутым списком не совсем удачна, рассказал он НСН. Несмотря на то, что Кудряшов даже принимал участие в создании этого списка, ему кажется, что родители не будут смотреть эти фильмы со своими детьми.

«Я был в составе комиссии, которая сформировала этот список. Но на одном из собраний я в то же время выступал против него. Потому что я считаю, что родители, которые сами не воспитаны на этих фильмах, не будут с детьми спокойно смотреть это кино, то есть просто приходить после работы и включать его по телевизору. Я как раз предложил другой вариант развития событий - проведение такой всероссийской акции «Школьник в кино», в которой мы можем показывать экранизации литературных произведений, каких-то исторических событий, но не сегодняшних экранизаций, которые часто проходят даже без участия консультантов, а именно более старых фильмов с определенной редактурой», - заявил он.

Ранее замруководителя Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко заявил, что обучение детей истории России и своего региона может начаться в старших группах детских садов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



