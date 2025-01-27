«Не перекармливать»: Составитель списка патриотических фильмов не считает его догмой
Патриотизм нужно взращивать в детях также и на примере героев СВО, заявил НСН Александр Шолохов, а Ольга Леткова отметила, что в списке рекомендованных фильмов для школьников должна быть не только «патриотика».
Патриотическое воспитание сегодня должно быть не только на примере фильмов о Великой Отечественной войне, но и с просмотром современных, захватывающих кинолент о сегодняшних героях России. Об этом в беседе с НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что после выхода новых учебников по истории число интересующихся этим предметом школьников увеличилось, сообщил ТАСС. При этом Кравцов отметил, что мировоззрение формируют не только учебники и интернет-ресурсы, но и патриотические фильмы. Сейчас в России наблюдается их нехватка, считает министр. При этом в сентябре 2024 года Общественная палата России представила черновой вариант списка патриотических фильмов, рекомендованных Минпросвещением для семейного просмотра. Туда вошел 191 фильм, сообщал «Коммерсант». Шолохов отметил, что фильмы для патриотического воспитания школьников не должны концентрироваться лишь на одном историческом периоде России.
«К сожалению, теперь нам уже можно не только на примере Великой Отечественной войны демонстрировать примеры патриотизма и героизма. Поэтому я вообще шире бы ставил этот вопрос. Сейчас, наверное, хороший момент, когда мы можем наконец-то перестать подразделять нашу историю на искусственные этапы. В нашей истории столько замечательных, победоносных и тяжелых моментов, о которых стоит знать, и на примере которых стоит воспитывать. Нужно говорить, как и о тех победах, которые совершались еще русскими князьями, так и о нынешних героях. Сейчас появилось некоторое количество фильмов на исторической основе, которые действительно могут быть очень увлекательны, зрелищны и одновременно познавательны. Хорошо, если эти фильмы будут на уровне кинотеатра, потому что на уроке тоже нужно показывать захватывающий и запоминающийся контент. С другой стороны, это также могут быть адаптированные фильмы для школьной программы со своей спецификой», - рассказал он.
Тем временем председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова рассказала НСН, что работа над списком рекомендованных патриотических фильмов, опубликованным в 2024 году, уже завершилась. Однако окончательный вариант еще не представлен.
«Мне сообщили, что работа над списком закончилась. Но окончательного списка еще нет, есть пока промежуточный вариант. Несколько наименований там могло измениться. Такая инициатива нам, родителям, кажется очень важной. В список вошли фильмы, которые были сняты еще до Великой Отечественной войны, такие, как «Волга-Волга», веселые советские комедии, военные и послевоенные фильмы, вплоть до современных. Отобрана самая лучшая классика советского кинематографа, который был незаслуженно забыт в последние годы. Список носит, конечно, рекомендательный характер. Он будет подспорьем для родителей для семейного просмотра, в то же время он ориентирован на педагогов в школах, если они будут проводить уроки о важном, например. Мы с моим ребенком уже пользуемся этим списком. Из него можно выбрать то, что соответствует настроению» - рассказала она.
Леткова уточнила, что список – не догма и может корректироваться со временем. Также, по ее словам, для родителей было важно, чтобы он состоял не только из военных фильмов.
«Этот список может дополняться, изменяться. Если будут еще какие-то интересные предложения, то, я думаю, никаких проблем с тем, чтобы его дополнить, не будет. Это не догма. Поскольку наша ассоциация тоже участвовала в разработке, мы ставили вопрос о том, чтобы не перекармливать детей только «патриотикой». Все-таки, нужны еще и какие-то интересные фильмы, которые захватывают детей, так как они все равно прививают все самое доброе, нужное и любовь к своему Отечеству. И поэтому они там есть», - пояснила Леткова.
Однако по мнению президента гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса «Союз кинематографистов России» Филиппа Кудряшова, идея с вышеупомянутым списком не совсем удачна, рассказал он НСН. Несмотря на то, что Кудряшов даже принимал участие в создании этого списка, ему кажется, что родители не будут смотреть эти фильмы со своими детьми.
«Я был в составе комиссии, которая сформировала этот список. Но на одном из собраний я в то же время выступал против него. Потому что я считаю, что родители, которые сами не воспитаны на этих фильмах, не будут с детьми спокойно смотреть это кино, то есть просто приходить после работы и включать его по телевизору. Я как раз предложил другой вариант развития событий - проведение такой всероссийской акции «Школьник в кино», в которой мы можем показывать экранизации литературных произведений, каких-то исторических событий, но не сегодняшних экранизаций, которые часто проходят даже без участия консультантов, а именно более старых фильмов с определенной редактурой», - заявил он.
Ранее замруководителя Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко заявил, что обучение детей истории России и своего региона может начаться в старших группах детских садов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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