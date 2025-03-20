Кравцов пообещал регионам список рекомендованных фильмов для школьников
Министерство просвещения РФ направит в регионы список фильмов, рекомендуемых школьникам к просмотру. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов.
Речь, по его словам, идет о художественных отечественных картинах. Соответствующее письмо планируется направить «в ближайшее время». Заявление прозвучало на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
Ранее Кравцов говорил, что министерство готовит список фильмов для просмотра в школах после уроков. Министр считает, что мировоззрение должны формировать не только учебники и интернет-ресурсы, но и патриотические ленты. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с НСН предупредил, что патриотическое воспитание сегодня должно быть не только на примере фильмов о Великой Отечественной войне, но и с просмотром современных, захватывающих кинолент о сегодняшних героях России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru