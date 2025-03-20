«От Бондарчука до Тарковского»: Герман-младший о списке фильмов для школьников
Алексей Герман-младший в эфире НСН похвалил советские фильмы, допустив, что некоторые из них не заинтересуют нынешних школьников.
Режиссер Алексей Герман-младший в беседе с НСН отметил, что советские фильмы лучше российских, однако не каждая такая картина будет понятна современным школьникам, а важно разговаривать с детьми на актуальном для них языке.
Министерство просвещения России планирует «в ближайшее время» направить в регионы список фильмов, рекомендуемых школьникам к просмотру, заявил на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства министр просвещения Сергей Кравцов. Осенью 2024 года в Общественной палате представили черновой вариант списка, в который вошел 191 фильм, из 181 которых был снят в СССР. В том числе «Неуловимые мстители», «Война и мир» и «Приключения Буратино». Герман-младший допустил, что такое число картин в списке является чрезмерным.
«В среднем наши фильмы хуже, чем советские, это так, и все это прекрасно понимают. Возможно, можно было включить и больше российских фильмов. Однако в целом ситуация такая, и ничего нового в этом нет. Не все советские фильмы будут понятны современным школьникам. Самая большая опасность, когда с молодежью говоришь на архаичном языке. Мир очень изменился, нынешние школьники сильно отличаются даже от тех, кто учился 5-10 лет назад. Молодежь стремительно меняется, она быстро впитывает новое и быстро принимает вызовы. В этой связи, мне кажется, само количество фильмов в списке великовато, скажем честно. На мой взгляд, тот, кто говорит на более релевантном времени языке с молодежью, всегда и одерживает верх. Среди фильмов, которые обязательно должны посмотреть школьники, довольно широкий круг. Начиная от картин Ларисы Шепитько до Бондарчуков и Тарковских», – заявил он.
Ранее сообщалось, что в категорию фильмов, рекомендованных для просмотра в 10-11 классах вошла картина «Иди и смотри» Элема Климова о Великой Отечественной войне. При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустила, что такие фильмы с возрастным ограничением «18+» не напугают школьников 17 лет, которые регулярно смотрят по телевизору американские фильмы ужасов.
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