Минкульт попросили снять с фильма «Тихий Дон» маркировку «18+»

По его словам, речь идёт о кинокартинах «Поднятая целина», «Тихий Дон», «Бриллиантовая рука», «Москва слезам не верит» и других, на которые в новых учебных пособиях содержатся QR-коды со ссылками на мультимедийные материалы, позволяющие ученикам «посмотреть кино или сериал по данной теме».

«Мы уже обратились в Министерство культуры с официальной просьбой эту смехотворную закостенелость убрать. Не от этого надо ограждать наших школьников, точно не от этих фильмов», - указал Мединский.

Он добавил, что ленты, на которые ведут размещенные в новых учебниках QR-коды, специально очистили от рекламы.

Ранее Мединский заявил, что в новых учебниках истории для 10-х и 11-х классов переписали разделы с 1970-го по нулевые, а также ввели раздел об СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

