Фольклор и комиксы: Издатели рассказали о неожиданных литературных открытиях

«Спасательным кругом» для рынка становится уникальный контент, работающий с культурным кодом, сказала НСН Татьяна Горская.

Издатели видят ост популярности в тех нишах, которые раньше считались достаточно узкими, например, переосмысление фольклора, сказала НСН генеральный директор издательства «АСТ-Азбука» Татьяна Горская.

Водолазкин, Барнс и манга: Названы самые ожидаемые книги 2026 года

В 2025 году товары книжных магазинов подорожали примерно на 10%, а число покупок сократилось, пишут «Известия». За последние два года цены на полиграфию выросли до 30%, что существенно повлияло на стоимость производства как в прошлом, так и в новом году. Горская отметила, что «спасательным кругом» для рынка становится уникальный контент, работающий с культурным кодом.

«Мы видим рост в нишах, которые раньше считались узкими, — например, переосмысление фольклора. Феноменальный успех ждал серию «Русский фандом» и сборник «Страшные русские сказки», который выдержал уже шесть тиражей. Это говорит о том, что «спасательным кругом» для рынка становится уникальный контент, работающий с культурным кодом. Бумажная книга по-прежнему лидирует, ее доля — около 90% рынка. Технологичные и гибридные форматы становятся конкурентным преимуществом бумажных книг», — сказала собеседница НСН.
Фэнтези, комиксы и мистика: Названы главные тренды российского книжного рынка

По ее словам, современные дети отдают предпочтение книгам с 3D-иллюстрациям и QR-кодами.

«Современные дети и молодые читатели выбирают книги с эффектом вовлечения. В топах года — издания с 3D-иллюстрациями, объемными панорамами (как «Семь чудес света» Юлии Школьник) или QR-кодами, ведущими на дополнительные материалы. Родители выбирают такие «умные» книги, например, интерактивную энциклопедию «Все секреты человека», как альтернативу гаджетам», — отметила Горская.
Строки с Востока: Как российский книжный рынок противостоит санкциям

Она также указала на растущую популярность комиксов.

«Отдельный феномен — комикс-формат, который теперь конкурирует с классическим текстом на равных. Яркий пример — успех серии «Поднятие уровня в одиночку». Книга трансформирует текст в мультимедийный опыт, и именно за этим опытом читатель обращается к серии. При этом цифровой сегмент, особенно аудиокниги, подписная модель и самиздат, продолжает расти. И мы рассматриваем цифровизацию как расширение книжной экосистемы. Электронные и аудиоформаты становятся «точками входа» в чтение и помогают читателю выбирать, какие книги приобрести в бумаге. Гибридные издания с QR-кодами, 3D-иллюстрациями и элементами дополненной реальности — естественный ответ на развитие цифровой среды и интерес к новым форматам взаимодействия с текстом», — добавила Горская.

Для любителей книг 2026 год обещает стать по‑настоящему щедрым. Литературный мир готовится к выходу десятков громких новинок. Опрошенные НСН эксперты ранее рассказали, в каком векторе будет развиваться российский книжный рынок и дали советы, какие экземпляры достойны пополнить коллекцию каждого читателя.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КультураРоссиянеКнигиЛитература

Горячие новости

Все новости

партнеры