В 2025 году товары книжных магазинов подорожали примерно на 10%, а число покупок сократилось, пишут «Известия». За последние два года цены на полиграфию выросли до 30%, что существенно повлияло на стоимость производства как в прошлом, так и в новом году. Горская отметила, что «спасательным кругом» для рынка становится уникальный контент, работающий с культурным кодом.

«Мы видим рост в нишах, которые раньше считались узкими, — например, переосмысление фольклора. Феноменальный успех ждал серию «Русский фандом» и сборник «Страшные русские сказки», который выдержал уже шесть тиражей. Это говорит о том, что «спасательным кругом» для рынка становится уникальный контент, работающий с культурным кодом. Бумажная книга по-прежнему лидирует, ее доля — около 90% рынка. Технологичные и гибридные форматы становятся конкурентным преимуществом бумажных книг», — сказала собеседница НСН.