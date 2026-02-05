СМИ: Трамп заинтересовался усилением присутствия США в Гренландии после брифинга

Интерес президента США Дональда Трампа к расширению и закреплению американского присутствия в Гренландии сформировался после разведывательного брифинга в ситуационной комнате Белого дома в начале 2018 года. Об этом сообщает журнал Time со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

По данным издания, в ходе встречи Трампу представили доклад по вопросам безопасности в Арктике. После этого он сосредоточился на стратегическом значении Гренландии и пришел к выводу, что Соединенным Штатам необходимо более крупное и постоянное присутствие в регионе.