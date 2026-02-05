СМИ: Трамп заинтересовался усилением присутствия США в Гренландии после брифинга

Интерес президента США Дональда Трампа к расширению и закреплению американского присутствия в Гренландии сформировался после разведывательного брифинга в ситуационной комнате Белого дома в начале 2018 года. Об этом сообщает журнал Time со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

По данным издания, в ходе встречи Трампу представили доклад по вопросам безопасности в Арктике. После этого он сосредоточился на стратегическом значении Гренландии и пришел к выводу, что Соединенным Штатам необходимо более крупное и постоянное присутствие в регионе.

Трамп: Переговоры по Гренландии уже начались

Как отмечает Time, позднее эту позицию в личном разговоре с Трампом поддержал его давний знакомый Рональд Лаудер. Он указал на экономические сложности Дании и предположил, что Вашингтон мог бы использовать ситуацию для заключения сделки по острову.

Журнал подчеркивает, что, несмотря на скепсис критиков, которые воспринимали инициативу как провокацию, сам Трамп относился к ней всерьез. При этом идея приобретения Гренландии неоднократно обсуждалась в истории США: в XIX веке госсекретарь Уильям Сьюард называл ее политически и экономически оправданной, а в 1949 году президент Гарри Трумэн предлагал Дании купить остров за 100 миллионов долларов в золоте и предоставить нефтяные права на Аляске, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:ГренландияСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры