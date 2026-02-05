Москалькова рассчитывает вернуть с Украины еще 10 жителей Курской области
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что рассчитывает на возвращение в страну еще 10 жителей Курской области, которые остаются на территории Украины. Об этом омбудсмен сказала во время общения с россиянами, которых ранее удалось вывезти.
Как следует из ее слов, надежда на возвращение всех оставшихся сохраняется, отмечает издание «Профиль».
В своем Telegram-канале Москалькова также сообщила, что в четверг с территории Украины были возвращены 2 гражданина России.
По ее словам, всем прибывшим жителям Курской области была оказана первичная медицинская и психологическая помощь, передает «Радиоточка НСН».
