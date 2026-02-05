Росфинмониторинг включил одного из создателей «Миротворца» в список экстремистов

Росфинмониторинг внес Георгия Туку, одного из инициаторов создания сайта «Миротворец», в перечень террористов и экстремистов, следует из данных ведомственного реестра. В списке указано, что Тука Георгий Борисович родился 24 ноября 1963 года в Киеве, который на тот момент входил в состав Украинской ССР.

«Миротворец» представляет собой украинский интернет-ресурс, на котором размещается база персональных данных людей, которых авторы проекта считают причастными к преступлениям против основ национальной безопасности Украины. На территории России сайт заблокирован.