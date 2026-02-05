Умер бывший главком ВМФ Владимир Куроедов
Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России Владимир Куроедов скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники из его окружения.
По их словам, Куроедов умер после долгого заболевания.
Владимир Куроедов возглавил Военно-морской флот России в 1997 году. На этом посту он занимался вопросами сохранения боеготовности флота, распределения ресурсов и адаптации ВМФ к новым экономическим условиям.
В 2000 году Куроедову было присвоено звание адмирал флота. Он покинул должность главнокомандующего в 2005 году, после чего работал в экспертных и общественных структурах, связанных с оборонной и военно-морской тематикой, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер бывший главком ВМФ Владимир Куроедов
- «Магия рядом» и любовь: Какой самиздат выбирают россияне
- Москалькова рассчитывает вернуть с Украины еще 10 жителей Курской области
- Росфинмониторинг включил одного из создателей «Миротворца» в список экстремистов
- Президент Кубы заявил о готовности к диалогу с США
- Оберегали детство: Гитарист «Чайфа» о секретах Свердловского рок-клуба
- Китай отверг претензии ЕС о соблюдении санкций против России
- Мгновенное банкротство: Почему доллар по 40 рублей грозит «крахом»
- Крупнейшие сети отелей отказались от сотрудничества с «Яндекс Путешествиями»
- Трамп заявил, что должен попасть в рай
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru