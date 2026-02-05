Умер бывший главком ВМФ Владимир Куроедов

Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России Владимир Куроедов скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники из его окружения.

По их словам, Куроедов умер после долгого заболевания.

Владимир Куроедов возглавил Военно-морской флот России в 1997 году. На этом посту он занимался вопросами сохранения боеготовности флота, распределения ресурсов и адаптации ВМФ к новым экономическим условиям.

В 2000 году Куроедову было присвоено звание адмирал флота. Он покинул должность главнокомандующего в 2005 году, после чего работал в экспертных и общественных структурах, связанных с оборонной и военно-морской тематикой, передает «Радиоточка НСН».

