Умер бывший главком ВМФ Владимир Куроедов

Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России Владимир Куроедов скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники из его окружения.

По их словам, Куроедов умер после долгого заболевания.