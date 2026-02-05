Киев попросил у Варшавы самолеты вместо МиГ-29

Украина обратилась к Польше с просьбой рассмотреть возможность передачи боевых самолетов других типов вместо МиГ-29. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.

По его словам, вопрос о МиГ-29 остается в повестке, однако процесс их передачи затягивается. В этой связи украинский президент поинтересовался, может ли Варшава поставить авиационную технику иного типа. Туск отметил, что на данный момент не готов дать окончательный ответ и намерен обсудить эту тему с военным руководством страны.