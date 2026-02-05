Киев попросил у Варшавы самолеты вместо МиГ-29

Украина обратилась к Польше с просьбой рассмотреть возможность передачи боевых самолетов других типов вместо МиГ-29. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.

По его словам, вопрос о МиГ-29 остается в повестке, однако процесс их передачи затягивается. В этой связи украинский президент поинтересовался, может ли Варшава поставить авиационную технику иного типа. Туск отметил, что на данный момент не готов дать окончательный ответ и намерен обсудить эту тему с военным руководством страны.

СМИ: Прокуратура Словакии не нашла нарушений при передаче Украине МиГ-29

Польский премьер уточнил, что после возвращения в Польшу проведет консультации с министром национальной обороны и генералами, а позицию по возможным поставкам озвучит в понедельник. Его выступление транслировало польское телевидение.

Ранее Польша уже передавала Украине несколько партий МиГ-29. В четверг Туск также заявил о готовности Варшавы отдать оставшиеся у нее самолеты этого типа в обмен на украинские беспилотники. Помимо МиГ-29, на вооружении польских военных находятся американские истребители F-16, южнокорейские легкие истребители FA-50, а также снятые с вооружения советские истребители-бомбардировщики Су-22, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Ministry of Defense of Ukraine
ТЕГИ:ПольшаУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры