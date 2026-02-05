Ольгу Чиповскую похоронят на Хованском кладбище 9 февраля

Заслуженную артистку России Ольгу Чиповскую похоронят в Москве на Хованском кладбище в понедельник, 9 февраля. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из ее окружения.

По его словам, прощание и захоронение пройдут на Хованском-Северном участке кладбища. Ранее директор Театра Вахтангова Кирилл Крок сообщил агентству, что актриса скончалась у себя дома. На момент смерти ей было 67 лет.