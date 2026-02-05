Ольгу Чиповскую похоронят на Хованском кладбище 9 февраля
Заслуженную артистку России Ольгу Чиповскую похоронят в Москве на Хованском кладбище в понедельник, 9 февраля. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из ее окружения.
По его словам, прощание и захоронение пройдут на Хованском-Северном участке кладбища. Ранее директор Театра Вахтангова Кирилл Крок сообщил агентству, что актриса скончалась у себя дома. На момент смерти ей было 67 лет.
Ольга Чиповская родилась в 1958 году. Она окончила театральное училище имени Щукина и после выпуска была принята в труппу Театра Вахтангова, с которым была связана вся ее профессиональная карьера. Театральный дебют актрисы состоялся в роли Соланж в спектакле «Лето в Ноане».
В разные годы Чиповская исполняла роли в спектаклях «Принцесса Турандот», «За двумя зайцами…», «Филумена Мартурано» и других постановках. В 2021 году она была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- С обменом, но без мира: Как прошли переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
- Ольгу Чиповскую похоронят на Хованском кладбище 9 февраля
- СМИ: Трамп заинтересовался усилением присутствия США в Гренландии после брифинга
- Умер бывший главком ВМФ Владимир Куроедов
- «Магия рядом» и любовь: Какой самиздат выбирают россияне
- Москалькова рассчитывает вернуть с Украины еще 10 жителей Курской области
- Росфинмониторинг включил одного из создателей «Миротворца» в список экстремистов
- Президент Кубы заявил о готовности к диалогу с США
- Оберегали детство: Гитарист «Чайфа» о секретах Свердловского рок-клуба
- Китай отверг претензии ЕС о соблюдении санкций против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru