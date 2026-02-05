Гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов в интервью НСН рассказал о феномене уральского рока, назвал главные «традиции» Свердловского рок-клуба, а также намекнул на признание со стороны властей.

4 февраля в Екатеринбурге официально стартовал Год уральского рока в честь 40-летия Свердловского рок-клуба. Открытие отметили большим концертом, на котором выступили главные звезды уральской рок-сцены. В концерте приняли участие Владимир Шахрин и Владимир Бегунов из группы «Чайф», Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»), Михаил Симаков («Апрельский марш»), Евгений Горенбург («Топ»), Настя Полева и Егор Белкин.

- В чем уникальность уральского рока как явления, как планируете отмечать юбилей клуба?

Вчера отыграли, встретились с людьми, поговорили, повидались. Было интересно! Я знаю, что будут концерты в Москве и Питере, пока это все, что могу сказать. Что касается уникальности, я пришел к выводу, что практически никто из нашего рок-клуба никуда не уехал. Вчера эта мысль пришла мне в голову. На данный момент это очень важное наше отличие. Еще могу сказать, что у нас в городе всегда было трудно играть, когда мы начинали, у нас всегда была очень требовательная публика. Чтобы тебя зацеловали, полюбили, нужно было очень постараться. Нас это все заставляло работать. А вообще это вопросы к теоретикам, музыкальным критикам, блогерам… Хотя музыкальное блогерство заключается в том, что нужно поливать грязью людей. Слушать музыку им некогда и лень, но накидывать не вентилятор они любят.