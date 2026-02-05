Оберегали детство: Гитарист «Чайфа» о секретах Свердловского рок-клуба
Гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов в эфире НСН признался, что фанаты благодарят музыкантов за детство, но молодежь тоже ходит на их концерты.
Гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов в интервью НСН рассказал о феномене уральского рока, назвал главные «традиции» Свердловского рок-клуба, а также намекнул на признание со стороны властей.
4 февраля в Екатеринбурге официально стартовал Год уральского рока в честь 40-летия Свердловского рок-клуба. Открытие отметили большим концертом, на котором выступили главные звезды уральской рок-сцены. В концерте приняли участие Владимир Шахрин и Владимир Бегунов из группы «Чайф», Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»), Михаил Симаков («Апрельский марш»), Евгений Горенбург («Топ»), Настя Полева и Егор Белкин.
- В чем уникальность уральского рока как явления, как планируете отмечать юбилей клуба?
Вчера отыграли, встретились с людьми, поговорили, повидались. Было интересно! Я знаю, что будут концерты в Москве и Питере, пока это все, что могу сказать. Что касается уникальности, я пришел к выводу, что практически никто из нашего рок-клуба никуда не уехал. Вчера эта мысль пришла мне в голову. На данный момент это очень важное наше отличие. Еще могу сказать, что у нас в городе всегда было трудно играть, когда мы начинали, у нас всегда была очень требовательная публика. Чтобы тебя зацеловали, полюбили, нужно было очень постараться. Нас это все заставляло работать. А вообще это вопросы к теоретикам, музыкальным критикам, блогерам… Хотя музыкальное блогерство заключается в том, что нужно поливать грязью людей. Слушать музыку им некогда и лень, но накидывать не вентилятор они любят.
- Какие традиции клуба, заложенные в 1980‑е годы, живы до сих пор? Что удалось сохранить, а что ушло безвозвратно?
Когда рок-клуб существовал, были заявочные, отборочные концерты. Потом он существовал только виртуально, но общность, конечно, осталась. Вчера, например, «Урфин Джюс» играли в сказочном, интересном составе. Со всеми увиделись, поговорили, давно не виделись. С группой «Апрельский Марш» вчера сидели, болтали. Вряд ли это традиция, это просто люди, с которыми тебе всегда есть о чем поговорить, всегда приятно видеть. Это и есть главная традиция. Мы не хоккейная команда, чтобы кулачки отбивать или еще что-то такое. Делить давно нечего, много негатива ушло в связи с этим, я думаю. Билеты были проданы в ноябре, но всегда есть сомнения же – придут люди, не придут. Зал у нас пафосный и все такое… Молодежь тоже пришла. Конечно, основной процент – это люди «пожившие», они говорили, что благодарны нам за детство… Таких было много. Детство в этой стране мы оберегали.
- Как себя чувствует рок-музыка сегодня? Нужна ли какая-то поддержка рок-музыки от властей или бизнеса? В чем она должна выражаться?
Что касается поддержки рок-музыки, всегда есть люди, которые готовы тебя услышать. Государство само понимает, что рок-клубы – это не раздолбайство, это уже больше чем развлечение. Если честно, это даже выборный сегмент. Когда электорат видит, что человек, который собирается занять какую-то должность, «шарит», его видят на концертах, это же только плюс. Как говорится, все три человека из высшей власти, которых я знаю, к музыке неравнодушны. Я помню желтую Lada Kalina нашего президента, надо полагать, что он иногда слушает нашу музыку… Дмитрий Анатольевич тоже фанат. Осталось только ордена получать, любовь и уважение власти есть.
В 2026 году Свердловский рок-клуб отмечает свой 40-летний юбилей грандиозными концертами. Основное торжество запланировано на 21 ноября 2026 года в Москве, а также 14 ноября в Санкт-Петербурге.
