Рынок на 10 млрд: Почему россияне все чаще читают самиздат
Digital-авторы часто выигрывают благодаря контакту с аудиторией и скорости реагирования на запросы читателя, сказала НСН Полина Байманова.
В январе 2025 года 13% россиян читали авторов самиздата, а больше половины из них даже не знают, что читали именно самиздат, сказала НСН руководитель направления собственного контента группы компаний «Литрес» Полина Байманова.
В 2026 году рынок самиздата в России может сохранить прошлогодние темпы роста и превысить 10 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант». За 2025 год участники рынка оценивают его рост почти в 20%. Основными драйверами отрасли они называют рост числа книг и популярности в целом digital-авторов и увеличение доли аудиокниг в сегменте и вместе с тем постоянный рост стоимости бумажных книг. Байманова отметила, что зачастую читатели не чувствуют разницы между издательским и авторским контентом.
«Читатели выбирают конкретную книгу и автора, они зачастую не знают и не делают разницы между издательским и авторским контентом, для них это не существенно. По данным исследования O+K Research, которое было проведено по заказу "Литрес" в январе 2025 года, 13% россиян (или 28% всех читавших/слушавших цифровые книги за полгода) читали авторов самиздата. Более половины тех, кто читал авторов самиздата (55%), не знают, что читали именно самиздат», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, digital-авторы часто выигрывают благодаря контакту с аудиторией и скорости реагирования на запросы читателя.
«Но очевидно, что digital-авторы часто выигрывают благодаря своей скорости и мобильности: они первыми реагируют на запросы аудитории, их путь от замысла произведения до публикации гораздо короче. Также они активно общаются с аудиторией в социальных сетях, публикуют книги по частям, приучают к сериальности потребления: автор выкладывает по две-три главы в неделю, а читатель привыкает знакомиться книгой по частям, возвращаться к ней снова и снова. Кроме того, они работают в популярных сегодня художественных жанрах (любовный роман, фэнтези, фантастика, young adult, мистика, детективы) и часто выпускают книги, многие — каждый месяц, а некоторые — несколько произведений в месяц, особенно, если работают в соавторстве с другими digital-авторами», — отметила Байманова.
Она также рассказала о плюсах самиздата по сравнению с издательствами.
«При работе с самиздат-платформой автор остается свободен в управлении стоимостью книги, по которой он продает ее читателю. В любой момент он может самостоятельно менять стоимость, исходя из своих потребностей. Стоимость книги при работе с издательством устанавливает само издательство. На самиздат-платформе автор самостоятельно и в любой момент может менять лицензию книги, вносить правки в текст без их согласования с издательским редактором. Кроме того, у автора есть возможность выбирать формат книги, которую он выкладывает: законченная книга или формат публикации по главам ("Литрес Черновики")», — сказала эксперт.
Автор, работающий на самиздат-платформах, получает больший процент роялти с продажи электронных и аудиокниг, в то время как у издательств максимальный процент роялти от продажи электронных книг составляет 10-15%.
«С точки зрения заработков, на самиздат-платформах автор получает больший процент роялти с продажи электронных и аудиокниг даже на неэксклюзивной лицензии, в то время как у издательств максимальный процент роялти от продажи электронных книг составляет 10-15%, и это всегда эксклюзив. Автор "Литрес", например, видит продажи произведения и взаимодействие пользователя с книгой онлайн. Также автор имеет возможность бесплатно опубликовать и аудиоверсию книги. Аудиокниги записываются либо дикторами проекта "Литрес Чтец", либо технологией синтеза речи, что увеличивает скорость появления аудиоверсии книги на платформе», — добавила Байманова.
Для любителей книг 2026 год обещает стать по‑настоящему щедрым. Литературный мир готовится к выходу десятков громких новинок. Опрошенные НСН эксперты ранее рассказали, в каком векторе будет развиваться российский книжный рынок и дали советы, какие экземпляры достойны пополнить коллекцию каждого читателя.
