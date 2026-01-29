В январе 2025 года 13% россиян читали авторов самиздата, а больше половины из них даже не знают, что читали именно самиздат, сказала НСН руководитель направления собственного контента группы компаний «Литрес» Полина Байманова.

В 2026 году рынок самиздата в России может сохранить прошлогодние темпы роста и превысить 10 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант». За 2025 год участники рынка оценивают его рост почти в 20%. Основными драйверами отрасли они называют рост числа книг и популярности в целом digital-авторов и увеличение доли аудиокниг в сегменте и вместе с тем постоянный рост стоимости бумажных книг. Байманова отметила, что зачастую читатели не чувствуют разницы между издательским и авторским контентом.