Президент Кубы заявил о готовности к диалогу с США
Куба готова к диалогу с США. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал президент республики Мигель Диас-Канель.
В ходе пресс-конференции он указал, что разговор Гаваны и Вашингтона должен идти без давления, так как «под давлением невозможно вести диалог».
«И без предварительных условий, на равных позициях, с уважением нашего суверенитета, независимости и права на самоопределение», - подчеркнул политик.
Диас-Канель добавил, что есть много вещей, над которыми кубинцы и американцы «могут работать вместе, без предрассудков, и которые могут внести значительный вклад».
Ранее Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что кубинское правительство является серьёзной проблемой для Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
