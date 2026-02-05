Президент Кубы заявил о готовности к диалогу с США

В ходе пресс-конференции он указал, что разговор Гаваны и Вашингтона должен идти без давления, так как «под давлением невозможно вести диалог».

«И без предварительных условий, на равных позициях, с уважением нашего суверенитета, независимости и права на самоопределение», - подчеркнул политик.

Диас-Канель добавил, что есть много вещей, над которыми кубинцы и американцы «могут работать вместе, без предрассудков, и которые могут внести значительный вклад».

Ранее Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что кубинское правительство является серьёзной проблемой для Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».