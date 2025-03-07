«Детектив и хоррор»: Актрисы МХТ рассказали о спектакле «8 разгневанных женщин»
Александра Ребенок, Дарья Мороз, Аня Чиповская и Софья Эрнст рассказали спецкору НСН, о чем спектакль «8 разгневанных женщин».
Московский художественный театр имени А. П. Чехова к 8 марта выпустил спектакль «8 разгневанных женщин» в постановке Аллы Сигаловой с участием Александры Ребенок, Дарьи Мороз, Ани Чиповской и Софьи Эрнст. Каждая из них высказала свое мнение о том, про что эта постановка. На пресс-показе побывал специальный корреспондент НСН.
Александра Ребенок считает, что «8 разгневанных женщин» - это спектакль о вечном женском.
«Спектакль очень красивый. Я это поняла, когда только увидела эскизы, декорации и наши костюмы. Та роль, которая мне досталась, была на преодоление. Это было очень сложно, но, конечно, это огромное удовольствие. Мы решили погрузиться в концентрированное ощущение кануна Рождества и при этом убийства единственного мужчины в этом доме. Мы старались передать ощущение фильмов Хичкока. Там явная детективная линия и хоррор. Вообще восемь женщин в замкнутом пространстве – это жуткая история. В названии нашего спектакля есть восьмерка, а это бесконечность. Для себя я так сформулировала тему спектакля: вечное женское. В ходе истории моя героиня в какой-то момент объединяется с героиней Дарьи Мороз, но в конце этой же сцены выясняется, что у нас один и тот же молодой любовник. Мы опять ссоримся. Причем настолько, что я готова её задушить, а она меня - застрелить», - рассказала Ребенок.
Её партнерша по спектаклю Дарья Мороз считает, что постановка про то, как вскрывается сущность человека.
«Каждый зритель какие-то метафоры для себя найдет, и они, безусловно, есть. Перетекание по ходу спектакля подозрения с одной на другую, это классно, это интересно и требует очень больших скоростей переключения внутри. Для меня эта история про то, как вскрывается сущность человека. В конечном итоге непонятно, что более ценно - маска, которую носит человек, или то, какой он настоящий. Иногда маска – это единственная возможность сохранить спокойствие в доме», - отметила Дарья Мороз спецкору НСН.
По словам Ани Чиповской, эта пьеса - о нелюбимых женщинах.
«Это история про восемь женщин, которые постоянно пытаются конкурировать между собой, что периодически создает им трудности. И ещё эта история про нелюбимых женщин, если бы мужчина хотя бы одну из них любил, то это была бы пьеса про одну женщину, а не про восемь», - считает Чиповская.
Софья Эрнст уверена - «8 разгневанных женщин» о разных проявлениях женской природы.
«Этот спектакль о разных проявлениях женской природы. Все героини очень яркие. Каждая из них принесла, что-то своё. Мне всегда интересно наблюдать за персонажами, несмотря на то, что есть вроде бы детективная линия. Мне интересно понять средство проявления этой женской природы», - добавила Эрнст.
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