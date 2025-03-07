«Детектив и хоррор»: Актрисы МХТ рассказали о спектакле «8 разгневанных женщин»

Её партнерша по спектаклю Дарья Мороз считает, что постановка про то, как вскрывается сущность человека.

«Каждый зритель какие-то метафоры для себя найдет, и они, безусловно, есть. Перетекание по ходу спектакля подозрения с одной на другую, это классно, это интересно и требует очень больших скоростей переключения внутри. Для меня эта история про то, как вскрывается сущность человека. В конечном итоге непонятно, что более ценно - маска, которую носит человек, или то, какой он настоящий. Иногда маска – это единственная возможность сохранить спокойствие в доме», - отметила Дарья Мороз спецкору НСН.

По словам Ани Чиповской, эта пьеса - о нелюбимых женщинах.

«Это история про восемь женщин, которые постоянно пытаются конкурировать между собой, что периодически создает им трудности. И ещё эта история про нелюбимых женщин, если бы мужчина хотя бы одну из них любил, то это была бы пьеса про одну женщину, а не про восемь», - считает Чиповская.

Софья Эрнст уверена - «8 разгневанных женщин» о разных проявлениях женской природы.

«Этот спектакль о разных проявлениях женской природы. Все героини очень яркие. Каждая из них принесла, что-то своё. Мне всегда интересно наблюдать за персонажами, несмотря на то, что есть вроде бы детективная линия. Мне интересно понять средство проявления этой женской природы», - добавила Эрнст.

Ранее актер Максим Виторган в беседе с НСН похвалил за дерзость режиссера новых «Мертвых душ».

