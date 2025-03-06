«Диалог с потусторонним»: Худрук театра «Эрмитаж» раскрыл замысел своего «Гамлета»
В спектакле речь пойдет о связи реального мира с потусторонним, рассказал НСН худрук театра, режиссер Михаил Левитин.
В Московском театре «Эрмитаж» художественный руководитель Михаил Левитин приступил к постановке самой известной пьесы Шекспира «Гамлет». На этот раз он решил отказаться от практики приглашения на ведущие роли артистов из других театров. В спектакле заняты исключительно актеры, входящие в труппу «Эрмитажа». Причиной появления нового «Гамлета» в Москве, по словам Левитина, стали его личные переживания, связанные с собственным отцом. Об этом он рассказал в интервью НСН.
«Это связано исключительно с моими внутренними проблемами. Я обычно считаюсь с тем, что происходит, и считаюсь с залом, но в данный момент я считаюсь очень с собой. Я должен был понять, что меня беспокоит в этом мире. Меня беспокоит мой отец, который давно умер. Я думаю, что у многих есть это беспокойство. Но во мне оно очень сильно. Беспокойство об ушедшем отце. Беспокойство о тех, кого мы потеряли. Я хочу их собрать вместе с живыми. Вот и все. Это акт. Это целый акт соития такого, соединения. Конечно, есть известный фильм Григория Козинцева со Смоктуновским в роли принца Датского. Да, но я остался очень спокоен, как и Смоктуновский, к фильму в целом. Смоктуновский, как всем известно, был противник этой картины. Он выступал против, в первую очередь, против быта и против истории. Ему это было неинтересно, а кинорежиссеру Козинцеву это было интереснее. По актерскому составу, все на своих местах. Они не то чтобы привыкли это играть, как раз там есть неожиданности для труппы. Но они наши: наш Гамлет, наш Клавдий, наша Гертруда. Они люди, не персонажи. Они наши люди, которые могут быть вокруг Гамлета. Я бы сказал, обслужить его», - рассказал Левитин.
Говоря в целом о состоянии русского театра, Левитин отметил его коммерциализацию.
«Я думаю, что тут вопрос только в том, существует ли понятие режиссуры или оно теперь будет существовать в таком несколько странном, кривом представлении о профессии и о театре. Мне кажется, что сейчас просто люди стараются удивить друг друга. Театром занимается мало кто. И, конечно, тем самым, я как бы говорю, вот я занимаюсь театром. Это неправда. Я занимаюсь тем, чем я всегда занимался. Поэтому, может быть, я занимаюсь театром, может быть, я не занимаюсь театром, но я не ухожу от театра. Мне кажется, все дело в страшном уходе от театра и в деньгах, которые стремятся заработать. Но всех денег, как известно, не заработаешь», - добавил режиссер.
Накануне в Москве на модной театральной площадке «Пространство Внутри» состоялась премьера спектакля «Мертвые души». Его создатели рассказали специальному корреспонденту НСН, что он сделан не по произведению Николая Гоголя, а по пьесе, которую Комаров написал в соавторстве с Миленой Черкес по мотивам гоголевских «Мертвых душ» и «Ревизора», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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