«Диалог с потусторонним»: Худрук театра «Эрмитаж» раскрыл замысел своего «Гамлета»

Говоря в целом о состоянии русского театра, Левитин отметил его коммерциализацию.

«Я думаю, что тут вопрос только в том, существует ли понятие режиссуры или оно теперь будет существовать в таком несколько странном, кривом представлении о профессии и о театре. Мне кажется, что сейчас просто люди стараются удивить друг друга. Театром занимается мало кто. И, конечно, тем самым, я как бы говорю, вот я занимаюсь театром. Это неправда. Я занимаюсь тем, чем я всегда занимался. Поэтому, может быть, я занимаюсь театром, может быть, я не занимаюсь театром, но я не ухожу от театра. Мне кажется, все дело в страшном уходе от театра и в деньгах, которые стремятся заработать. Но всех денег, как известно, не заработаешь», - добавил режиссер.

Накануне в Москве на модной театральной площадке «Пространство Внутри» состоялась премьера спектакля «Мертвые души». Его создатели рассказали специальному корреспонденту НСН, что он сделан не по произведению Николая Гоголя, а по пьесе, которую Комаров написал в соавторстве с Миленой Черкес по мотивам гоголевских «Мертвых душ» и «Ревизора», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

