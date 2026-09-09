Музей во французском городе Кань-сюр-Мер был ограблен, злоумышленники вынесли четыре картины Ренуара, передает «Коммерсант». Впрочем, два полотна прибывшая полиция нашла в саду возле учреждения — преступники, судя по всему, бросили их, спасаясь от стражей правопорядка. А вот местонахождение картин «Женщина у колодца» и «Портрет мадам Колонна Романо» до сих пор неизвестно. Общая стоимость всех четырех полотен оценивается примерно в €9 млн. Однако Лихачева уверена, что эта оценка крайне завышена.

«Продать их будет довольно затруднительно. Ренуар — не самый дорогой художник. Все эти цифры, которые мелькают в прессе, не имеют отношения к реальности никакой. Ренуар — очень неровный художник. Поздний Ренуар стоит значительно дешевле раннего Ренуара, и само по себе имя художника не является гарантией больших цен. Скорее всего, это либо заказ, либо просто люди надеются его дорого продать. Но я бы на их месте не надеялась. В лучшем случае там они получат 100-200 тысяч евро», — рассказала искусствовед.

Инцидент в Кань-сюр-Мер продолжил серию музейных ограблений во Франции. По данным издания Le Figaro, за последний год в этой стране произошел уже десяток краж из музеев. Лихачева назвала это системным кризисом.

«Проблема очень простая: у музеев нет денег на полноценную систему охраны. Музеи хранят сокровища, всем рассказывают, какие ценные экспонаты там хранятся, но при этом никто — ни государство, ни донаторы, ни сами музеи — не могут себе позволить наладить нормальную систему охраны. Это системный кризис, который вполне естественен. Шансы найти полотна есть, если кражей займутся по горячим следам. Например, в Италии не так давно был ограблен частный фонд, тогда работу нашли», — сказала экс-глава Пушкинского музея.