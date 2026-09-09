«Неровный» Ренуар: Какова реальная стоимость украденных из французского музея полотен

У европейских музеев наблюдается системный кризис в сфере безопасности, заявила НСН Елизавета Лихачева.

Продать украденные картины Ренуара грабителям будет крайне сложно, а их стоимость исчисляется вовсе не миллионами, рассказала НСН экс-директор государственного музея имени А.С. Пушкина Елизавета Лихачева.

Экс-глава Пушкинского музея предложила реформу оставшемуся без директора Лувру

Музей во французском городе Кань-сюр-Мер был ограблен, злоумышленники вынесли четыре картины Ренуара, передает «Коммерсант». Впрочем, два полотна прибывшая полиция нашла в саду возле учреждения — преступники, судя по всему, бросили их, спасаясь от стражей правопорядка. А вот местонахождение картин «Женщина у колодца» и «Портрет мадам Колонна Романо» до сих пор неизвестно. Общая стоимость всех четырех полотен оценивается примерно в €9 млн. Однако Лихачева уверена, что эта оценка крайне завышена.

«Продать их будет довольно затруднительно. Ренуар — не самый дорогой художник. Все эти цифры, которые мелькают в прессе, не имеют отношения к реальности никакой. Ренуар — очень неровный художник. Поздний Ренуар стоит значительно дешевле раннего Ренуара, и само по себе имя художника не является гарантией больших цен. Скорее всего, это либо заказ, либо просто люди надеются его дорого продать. Но я бы на их месте не надеялась. В лучшем случае там они получат 100-200 тысяч евро», — рассказала искусствовед.

Инцидент в Кань-сюр-Мер продолжил серию музейных ограблений во Франции. По данным издания Le Figaro, за последний год в этой стране произошел уже десяток краж из музеев. Лихачева назвала это системным кризисом.

«Проблема очень простая: у музеев нет денег на полноценную систему охраны. Музеи хранят сокровища, всем рассказывают, какие ценные экспонаты там хранятся, но при этом никто — ни государство, ни донаторы, ни сами музеи — не могут себе позволить наладить нормальную систему охраны. Это системный кризис, который вполне естественен. Шансы найти полотна есть, если кражей займутся по горячим следам. Например, в Италии не так давно был ограблен частный фонд, тогда работу нашли», — сказала экс-глава Пушкинского музея.
«Награбили и не хранят!»: Лихачева о последствиях потопов и ограблений в Лувре

А вот конспирологические версии о возможной выгоде музея и спланированной акции, чтобы привлечь внимание к городу, музею или выставке Лихачева категорически отвергла.

«У них не так много Ренуаров, чтобы ими рисковать таким образом. К тому же это довольно серьезное уголовное преступление. А если причастность к краже вскроется, то люди сядут на долгий срок. Поэтому я бы не сказала, что это версия имеет право на существование», — считает она.

Ранее Елизавета Лихачева обсуждала с НСН судьбу похищенных из музея испанского средневекового города Вильен золотых предметов. По ее мнению, скорее всего, изделия переплавят, и шансы найти и вернуть экспонаты практически отсутствуют.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: EPA/ТАСС
ТЕГИ:ФранцияКартинаХудожникиОграблениеМузей

Горячие новости

Все новости

партнеры