По её словам, участие работы в музейной выставке фактически становится знаком качества и существенно повышает её рыночную стоимость, так как доверие публики к экспертизе музеев остаётся очень высоким.



«В мире искусства и среди арт‑дилеров хорошо известно: стоимость работы резко возрастает, если она участвовала в выставках музейного уровня — особенно в федеральных музеях вроде Третьяковской галереи, одного из главных музеев России. При этом сомнения в подлинности таких работ практически исключаются, так как публика привыкла доверять профессионализму музейных специалистов. В музейных выставках нередко участвуют и произведения из частных коллекций. Если же в музее пытаются представить подделки как оригинальные работы — и к тому же выпускают к ним каталог, — это ставит под сомнение либо профессионализм сотрудников, либо их добросовестность. Для музейной институции это серьёзный репутационный ущерб. Очевидно, что государство и Министерство культуры будут строже подходить к стандартам и к квалификации специалистов, отвечающих за проведение выставок — в том числе тех, где экспонируются предметы, переданные частными лицами», — добавила эксперт.

Ранее основательница галереи «Веллум» Любовь Агафонова в эфире НСН назвала ситуацию с поддельными работами на выставке Эрнста Неизвестного в Москве «отвратительной» и «грязной». Она уверена, что скандал имеет частный характер, а имя Третьяковской галереи было выбрано ради хайпа.

