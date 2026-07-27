Искусный скандал: Подделки Эрнста Неизвестного заставят Минкульт переписать закон
Сегодня в России возбуждено огромное количество уголовных дел, связанных с подделками произведений искусства, сказала НСН Анна Вербицкая‑Линник, призвав Минкультуры внимательнее отнестись к этому вопросу.
Адвокат и искусствовед Анна Вербицкая‑Линник в эфире НСН обратила внимание на масштаб проблемы фальсификаций в арт‑среде: подделки не только активно распространяются, но и проникают в государственные собрания. Эксперт подчеркнула, что такая ситуация ставит под удар репутацию музеев, а потому требует системных решений — в том числе корректировки законодательства.
Крупный скандал разгорелся вокруг выставки Эрнста Неизвестного в Третьяковской галерее. На выставке были представлены произведения из музеев и частных собраний, среди которых как раз обнаружили много фальшивок. Следственный комитет России вычислил человека, который за шесть лет в составе преступной группы создал 30 предметов якобы авторства Неизвестного и распродал их частным коллекционерам под видом подлинников. Доход мошенников составил не менее 90 миллионов рублей. Вербицкая‑Линник рассказала, что на сегодняшний день уголовных дел о подделках произведений искусства очень много.
«Сейчас возбуждено огромное количество дел, связанных с подделками и тиражированием произведений искусства. Известно, что фальсификаты попадают в государственные музеи — это подрывает статус самих музеев и доверие к их коллекциям. Вероятно, потребуется внести изменения в законодательство: нужно чётче определить критерии, которым должны соответствовать произведения, особенно тиражные — например, тиражная графика или скульптура, отливаемая с использованием форм. Во времена СССР действовал серьёзный фильтр: работали государственные закупочные комиссии, в состав которых входили эксперты. Прежде чем принять вещь в музейную коллекцию, они проводили тщательную оценку и экспертизу», — сказала собеседница НСН.
По её словам, участие работы в музейной выставке фактически становится знаком качества и существенно повышает её рыночную стоимость, так как доверие публики к экспертизе музеев остаётся очень высоким.
«В мире искусства и среди арт‑дилеров хорошо известно: стоимость работы резко возрастает, если она участвовала в выставках музейного уровня — особенно в федеральных музеях вроде Третьяковской галереи, одного из главных музеев России. При этом сомнения в подлинности таких работ практически исключаются, так как публика привыкла доверять профессионализму музейных специалистов. В музейных выставках нередко участвуют и произведения из частных коллекций. Если же в музее пытаются представить подделки как оригинальные работы — и к тому же выпускают к ним каталог, — это ставит под сомнение либо профессионализм сотрудников, либо их добросовестность. Для музейной институции это серьёзный репутационный ущерб. Очевидно, что государство и Министерство культуры будут строже подходить к стандартам и к квалификации специалистов, отвечающих за проведение выставок — в том числе тех, где экспонируются предметы, переданные частными лицами», — добавила эксперт.
Ранее основательница галереи «Веллум» Любовь Агафонова в эфире НСН назвала ситуацию с поддельными работами на выставке Эрнста Неизвестного в Москве «отвратительной» и «грязной». Она уверена, что скандал имеет частный характер, а имя Третьяковской галереи было выбрано ради хайпа.
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