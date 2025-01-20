«Финист. Первый богатырь» лидирует в кинопрокате вторые выходные подряд

«Волшебник изумрудного города: дорога из желтого кирпича» сохранил за собой второе место в рейтинге по доходам. Эта киносказка, снятая по произведению советского писателя Александра Волкова, собрала 133,8 миллиона рублей за уикенд.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Плохая девочка» с Николь Кидман и Харрисом Дикинсоном дебютировала с третьего места. Премьера собрала в отечественных кинотеатрах 76,8 миллиона рублей за выходные.

