«Финист. Первый богатырь» лидирует в кинопрокате вторые выходные подряд
Фильм «Финист. Первый богатырь» оказался лидером кинопроката в России вторые выходные подряд. Картина собрала 151,9 миллиона рублей, информирует портал Kinobusiness, согласно статистики с 16 по 19 января.
Фильм повествует о Финисте Ясном Соколе - богатыре Белогорья. В ходе сюжетных перипетий он оказывается в неких восточных землях, где осознаёт на собственном опыте, что - один в поле не воин. Фильм, снятый режиссёром Дмитрием Дьяченко, это четвёртый во франшизе «Последний богатырь».
«Волшебник изумрудного города: дорога из желтого кирпича» сохранил за собой второе место в рейтинге по доходам. Эта киносказка, снятая по произведению советского писателя Александра Волкова, собрала 133,8 миллиона рублей за уикенд.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Плохая девочка» с Николь Кидман и Харрисом Дикинсоном дебютировала с третьего места. Премьера собрала в отечественных кинотеатрах 76,8 миллиона рублей за выходные.
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