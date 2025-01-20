«Финист. Первый богатырь» лидирует в кинопрокате вторые выходные подряд

Фильм «Финист. Первый богатырь» оказался лидером кинопроката в России вторые выходные подряд. Картина собрала 151,9 миллиона рублей, информирует портал Kinobusiness, согласно статистики с 16 по 19 января.

Фильм повествует о Финисте Ясном Соколе - богатыре Белогорья. В ходе сюжетных перипетий он оказывается в неких восточных землях, где осознаёт на собственном опыте, что - один в поле не воин. Фильм, снятый режиссёром Дмитрием Дьяченко, это четвёртый во франшизе «Последний богатырь».

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«Волшебник изумрудного города: дорога из желтого кирпича» сохранил за собой второе место в рейтинге по доходам. Эта киносказка, снятая по произведению советского писателя Александра Волкова, собрала 133,8 миллиона рублей за уикенд.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Плохая девочка» с Николь Кидман и Харрисом Дикинсоном дебютировала с третьего места. Премьера собрала в отечественных кинотеатрах 76,8 миллиона рублей за выходные.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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