Дебютная «Атропия»: На кинофестивале «Сандэнс» победила военная сатира
Специальный корреспондент НСН Марина Латышева рассказывает об итогах первого важнейшего кинофестиваля сезона
На «Сандэнсе» традиционно много программ и различных премий. В четырех основных конкурсах — американского игрового и документального кино и мирового игрового и документального кино — вручаются гран-при, премии за режиссуру, сценарий или монтаж, а также спецнаграды и призы зрительских симпатий. Кроме того есть еще секция экспериментального кино NEXT со своими наградами, приз зрительских симпатий в секции «Полночь», наконец, определение голосованием главного фильма фестиваля по версии зрителей. И все же самое интересное — это оглашение победителей в программе американского игрового кино. За возможность купить в прокат конкурсантов «Американской драмы» особенно рьяно соревнуются дистрибьюторы и стриминговые сервисы. Фильмы этой программы рождают новых звезд Голливуда, как это было в свое время, например, с Дженнифер Лоуренс. И попадают в оскаровские номинации, зачастую в итоге выигрывают премию американской киноакадемии. Самый яркий пример последних лет — победа в 2021 году в Юте музыкальной драмы «CODA: ребенок глухих родителей». Которая затем получила три оскаровских статуэтки в том числе и главную «за лучший фильм».
В этом году призеры «Американской драмы» в подавляющем большинстве новички. Гранпри досталось военной сатире «Атропия» («Atropia») Хейли Гейтс, сценаристки, журналистки, актрисы, снимавшейся в том числе в «Претендентах» и в третьем сезоне «Твин Пикс». «Атропия» - ее режиссерский полнометражный дебют, история функционирования тайного военного объекта Минобороны США, одного из многих подобных мест. Объект представляет собой фейковую деревню с актерами и декорациями, сюда на время привозят солдат перед отправкой их в реальные горячие точки и устраивают им тренировочные «теракты» и другие испытания. Фильм повествует о начинающей актрисе на этом объекте, которая очень хочет сделать карьеру в кино. В главной роли Алия Шокат, а в эпизоде в роли самого себя, звезды, которая приезжает на объект с целью подготовиться к роли в голливудском боевике, появляется Ченнинг Татум.
Режиссерскую награду получил Рашад Фрет за драму «Рики» («Ricky»), также дебютант, стипендиат множества фестивалей и программ, в том числе производственных компаний Спайка Ли и Кэри Фукунаги. «Рики» - история освободившегося из тюрьмы заключенного. Герой сел в 15 лет, вышел в 30, не знает почти ничего о жизни на воле, не умеет ни смартфоном пользоваться, ни за девушками ухаживать. И постоянно рискует снова сесть, совершив необдуманный поступок. Фильм действительно мощный, захватывающий самой своей идеей о том, что для большинства людей свобода привычна, они не думают о том, какая это ценность и как легко ее потерять.
Наконец, награду за сценарий в Американской драме получила Ева Виктор за драму «Прости, детка» («Sorry, Baby»). И для нее это первый фильм, по своему основному роду занятий она даже не актриса, хотя и имеет актерское образование и опыт. Прежде всего она автор скетчей и коротких видео для соцсетей, в основном посвященных актуальным новостям. Во время пандемии Виктор написала сценарий, а затем сама сняла по нему фильм и сыграла главную роль. Это история молодой аспирантки, которая подверглась насилию со стороны своего преподавателя, кино о том, что было после, о том, как она восстанавливается. Фильм определенно был отмечен не за повестку, а именно за мастерство автора, за удивительный режиссерский стиль Евы Виктор. Она - новое интересное явление в американском кино. «Прости, детка» с самой премьеры был фаворитом фестивальной критики, получил великолепную прессу, о нем писали как о самом впечатляющем дебюте фестиваля, который наверняка станет одним из самых обсуждаемых фильмов в 2025 году в целом. Так что наверняка это кино еще появится на фестивалях, в прокате или на стриминговых каналах.
Также в «Американской драме» спецприз за актерский ансамбль получила драма «В штатском» («Plainclothes») Кармена Эмми о гомофобии в США в 90-е годы и о полицейском, который провоцирует мужчин на секс, затем сдавая их полиции. Второй спецприз — за главную роль — получил Дилан О Брайен, сыгравший в комедии «Без близнеца» («Twinless») Джеймса Суини о двух героях, трагически потерявших своих братьев-близнецев и подружившихся на собрании группы психологической помощи потерявшим близнеца. Этот фильм больше всего понравился и публике, забрав приз зрительских симпатий в своей программе.
И о победителях в других основных конкурсах. «Мировую драму» выиграла «Колючая груша» («Cactus Pears») индуса Рохана Канаваде о городском жителе, который проводит траур по своему отцу в суровой сельской местности на западе Индии. Лучшим фильмом программы Американского документального кино были названы «Семена» («Seeds») Бриттани Шайн о чернокожих фермерах американского Юга. А лучшим документальным фильмом «Мировой документалистики» признали «Сквозь скалы» («Cutting Through Rocks») иранки Сары Хаки, захватывающую историю первой в Иране женщины, ставшей главой сельсовета.
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