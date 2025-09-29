Материнский капитал в 2026 году проиндексируют на 6,8%. Так, выплата на первого ребенка составит 737,2 тысячи рублей. На второго – 974,1 тысячи рублей, если семья не получала выплату на первенца. Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28773 рублей. Гущина отметила, что в Нижегородской области самые высокие выплаты за рождение ребенка.

«Мы можем рассмотреть шикарный опыт Нижегородской области, где с июля вступила в силу "пятилетка семьи". Там выплаты на ребенка самые большие в стране — больше миллиона рублей. Это выше, чем в щедрых северных регионах нашей страны. Это как зарплата родителям, это отдельно от маткапитала. Когда опрашивали людей, они говорили о том, что более привержены материнскому капиталу (одной выплате), чем регулярным небольшим выплатам. Мы увеличивали маткапитал, но рождаемость не росла. Снова дотации — не помогает. В большей степени драйвером рождения большего числа детей является ценностная основа, а не деньги», — сказала собеседница НСН.

