Увеличение маткапитала в России не приводит к рождаемости
В большей степени драйвером рождения большего числа детей является основа ценностей, а не деньги, сказала в пресс-центре НСН Ирина Гущина.
Эксперт по демографии, общественный деятель, журналист Ирина Гущина заявила в пресс-центре НСН, что увеличение материнского капитала не привело к росту рождаемости в стране.
Материнский капитал в 2026 году проиндексируют на 6,8%. Так, выплата на первого ребенка составит 737,2 тысячи рублей. На второго – 974,1 тысячи рублей, если семья не получала выплату на первенца. Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28773 рублей. Гущина отметила, что в Нижегородской области самые высокие выплаты за рождение ребенка.
«Мы можем рассмотреть шикарный опыт Нижегородской области, где с июля вступила в силу "пятилетка семьи". Там выплаты на ребенка самые большие в стране — больше миллиона рублей. Это выше, чем в щедрых северных регионах нашей страны. Это как зарплата родителям, это отдельно от маткапитала. Когда опрашивали людей, они говорили о том, что более привержены материнскому капиталу (одной выплате), чем регулярным небольшим выплатам. Мы увеличивали маткапитал, но рождаемость не росла. Снова дотации — не помогает. В большей степени драйвером рождения большего числа детей является ценностная основа, а не деньги», — сказала собеседница НСН.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила НСН, что повышать возраст молодежи необязательно, можно изменить условия предоставления ряда льготных программ.
