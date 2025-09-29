Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее сообщал о запуске проекта в регионе. По его словам, спецалгоритмы будут отслеживать в интернете запросы «как сделать аборт» и предлагать женщинам психологическую помощь — еще до того, как они примут окончательное решение. Гущина отметила, что такие темы особенно интересны блогерам.

«В Нижнем Новгороде появился демографический спецназ. Когда женщина задумывается прервать беременность по разным причинам, это все вычисляется и ей предлагают руку помощи. Собчак тогда написала, что эта инициатива про контроль. На это губернатор ответил, что это про заботу, и поблагодарил Ксению за дискуссию. В этой теплой информационной повестке даже органы власти выступили как блогеры, потому что блогеров интересует эта тема, они готовы её обсуждать. Тем более, что это довольно интимная тема», — сказала собеседница НСН.

Ранее Гущина заявила в пресс-центре НСН, что увеличение материнского капитала не привело к росту рождаемости в стране.

