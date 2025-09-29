В Нижнем Новгороде появился демографический спецназ
Тема демографического спецназа в Нижегородской области привела к дискуссиям у блогеров, сказала в пресс-центре НСН Ирина Гущина.
Проекты по типу демографического спецназа крайне интересны блогерам, сказала в пресс-центре НСН эксперт по демографии, общественный деятель, журналист Ирина Гущина.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее сообщал о запуске проекта в регионе. По его словам, спецалгоритмы будут отслеживать в интернете запросы «как сделать аборт» и предлагать женщинам психологическую помощь — еще до того, как они примут окончательное решение. Гущина отметила, что такие темы особенно интересны блогерам.
«В Нижнем Новгороде появился демографический спецназ. Когда женщина задумывается прервать беременность по разным причинам, это все вычисляется и ей предлагают руку помощи. Собчак тогда написала, что эта инициатива про контроль. На это губернатор ответил, что это про заботу, и поблагодарил Ксению за дискуссию. В этой теплой информационной повестке даже органы власти выступили как блогеры, потому что блогеров интересует эта тема, они готовы её обсуждать. Тем более, что это довольно интимная тема», — сказала собеседница НСН.
Ранее Гущина заявила в пресс-центре НСН, что увеличение материнского капитала не привело к росту рождаемости в стране.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Оправдал ожидания»: «Августу» напророчили сборы до миллиарда рублей
- Россиянам объяснили, как продлить жизнь на 15–20 лет
- Прожиточный минимум в РФ в 2026 году составит 18 939 рублей
- Россиянам рассказали о пользе мороженого при больном горле
- Россия вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток
- Рэпер Снуп Догг будет обозревателем NBC во время Олимпиады-2026
- В Нижнем Новгороде появился демографический спецназ
- ЦИК Молдавии объявил о победе правящей партии PAS с минимальным отрывом
- Худрук МАМТ Титель ждет равноправия театров от ассоциации Гергиева
- Демограф Гущина: Увеличение маткапитала в России не приводит к рождаемости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru