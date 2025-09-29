Рэпер Снуп Догг будет обозревателем NBC во время Олимпиады-2026

Американский рэпер Снуп Догг будет работать обозревателем NBC во время зимних Олимпийских игр 2026 в Милане. Об этом сообщает RT.

Как заявили в NBCUniversal, музыкант познакомится с местной культурой и достопримечательностями, а также посетит соревнования и будет болеть за спортсменов.

По словам самого Снуп Догга, Олимпиада — «это самая большая сцена в мире».

«Я за спорт, за объединение людей и за веселье. Я возьму с собой свои пуховики, зимние штаны, горнолыжную маску, коньки», — заключил рэпер.

Ранее Снуп Догг стал одним из факелоносцев на Олимпийских играх 2024 года в Париже, а также работал спецкорром телеканала NBC, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
