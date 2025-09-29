Россиянам рассказали о пользе мороженого при больном горле

Есть мороженое при больном горле следует с осторожностью. Об этом сайту aif.ru заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.

По её словам, лакомство может на некторое время облегчить боль, так как благодаря холоду немного сокращаются сосуды и уменьшается отёк. Однако увелаться таким «обезболивающим» не следует.

Чернышова добавила, что при некоторых заболеваниях, например, ларингите, мороженное категорически запрещено.

«Если есть осиплость голоса или затруднение речи... это, вероятно, воспаление голосовых связок. В этом случае мороженое точно нельзя... холод усугубляет заболевание и может привести к осложнениям», - заключила врач.

Ранее доктор медицинских наук Зухра Павлова заявила, что из-за регулярного употребления мороженого возрастает риск развития диабета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
