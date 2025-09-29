ЦИК Молдавии объявил о победе правящей партии PAS с минимальным отрывом
Правящая партия PAS («Действие и солидарность») после подсчёта 100% голосов набрала на прошедших в Молдавии парламентских выборах 50,2% голосов. Об этом сообщает RT.
Согласно данным ЦИК республики, оппозиционные партии получили 49,8% голосов.
Отмечается, что избирательный порог преодолели Патриотический блок (24,17%), блок «Альтернатива» (7,96%), «Наша партия» (6,2%) и партия «Демократия дома» (5,62%).
Ранее президент Молдавии Майя Санду в обращении к гражданам объявила о фактах коррупции на парламентских выборах в республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
