По словам собеседника НСН, Рэмбо – герой, близкий и понятный многим, и зрителям довольно просто соотносить себя с ним.

«Сейчас, конечно, Джона Рэмбо забыли напрочь. Молодое поколение его не помнит, но мое поколение играло в Джона Рэмбо. В лихие 90-е многим авторитетам криминального мира давали клички "Рэмбо". Рэмбо стал именем нарицательным, никто не помнил, что это фамилия, а зовут персонажа Джон, он был безумно популярен. В первом фильме "Рэмбо. Первая кровь" Джон Рэмбо, герой-одиночка, идет против системы и власти, и эта идея пришлась по вкусу и американской публике. Сегодня трюков много, а героев мало. Найти второго персонажа, в которого сейчас играют мальчишки, сложно. Особенно из числа реальных героев, будто живущих по соседству, а не из числа ситхов и джедаев из "Звездных войн". Лично я после Джейсона Борна Мэтта Деймона таких героев не помню», - отметил кинокритик.

Пять фильмов франшизы «Рэмбо» собрали в мировом прокате более $800 миллионов. Последняя картину серии - «Рэмбо: Последняя кровь» - вышла в 2019 году, фильм заработал в прокате $92 миллиона, напоминает «Радиоточка НСН».

